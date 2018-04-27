Dev şirket borç üstüne borç alıyor
Kullanıcılara İnternet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix'in borç yükü artıyor. Netflix yaptığı resmi açıklama ile 1.5 milyar dolar finansman sağlayacağını açıkladı.
2018 yılı için orijinal içerik üretimini artırma kararı alan ve bu plan kapsamında 8 milyar dolarlık (32 milyar TL) bir bütçe ayıran Netflix, bir kez daha borçlanma yoluna gitti.
MarketWatch'un haberine göre geçtiğimiz yılın Ekim ayında maliyetlerin yükseldiğini ifade ederek 1.6 milyar dolarlık borç alacağını açıklayan Netflix, yaptığı resmi açıklama ile 1.5 milyar dolar borç alacağını açıkladı.
Borçlanma açıklaması 2018'in ilk 3 ayında yaklaşık 7.5 milyon yeni abone edinen platformun ilk çeyrek rakamlarını açıklamasının hemen ardından geldi.
Geçtiğimiz günlerde 2018 yılının ilk çeyrek rakamlarını açıklayan şirket toplam kullanıcı sayısının 125 milyona ulaştığını duyurmuştu.
Aynı açıklamada gelirin, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 3,7 milyar dolara yükseldiği bildirilmişti. Firmanın geliri geçen yılın ilk 3 ayında 2,64 milyar dolar olmuştu.
HİSSE ARTIŞI CEO'NUN GELİRİNE DE YANSIYOR
Netflix'in CEO'su Reed Hastings geçtiğimiz yıl aldığı ödeme ile tabiri caizse bir servetin sahibi oldu. Zira Hastings geçtiğimiz yıl 24.4 milyon dolar (yaklaşık 100 milyon TL) kazandı.
Hastings'in 2017'deki kazancı bir önceki yıla oranla yüzde 5 arttı. Yıllık maaşı 850 bin dolar olan CEO gelirinin çoğunu endirekt ödemelere borçlu. Hastings geçtiğimiz yıl görevi gereği sahip olmaya hak kazandığı hisseler sayesinde 23.5 milyon dolar kazandı.
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE ÖZEL: HİSSE SENEDİ OPSİYONU
Netflix'in üst düzey yöneticilerine tanıdığı 'hisse senedi opsiyonu' çalışanların önceden belirlenmiş bir fiyat ve zamanda şirket hisseleri almasına veya satmasına izin veriyor. Hastings'in 23.5 milyon dolarlık geliri de bu opsiyon ile sağlanıyor. 2018'de maaşı 850 bin dolardan 700 bin dolara düşürülecek olan 57 yaşındaki CEO, 'hisse senedi opsiyonu' ile bu yıl 28.7 milyon dolar kazanacak.
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