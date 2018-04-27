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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.04.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

Dev şirket borç üstüne borç alıyor

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Dev şirket borç üstüne borç alıyor

Kullanıcılara İnternet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix'in borç yükü artıyor. Netflix yaptığı resmi açıklama ile 1.5 milyar dolar finansman sağlayacağını açıkladı.

2018 yılı için orijinal içerik üretimini artırma kararı alan ve bu plan kapsamında 8 milyar dolarlık (32 milyar TL) bir bütçe ayıran Netflix, bir kez daha borçlanma yoluna gitti.

MarketWatch'un haberine göre geçtiğimiz yılın Ekim ayında maliyetlerin yükseldiğini ifade ederek 1.6 milyar dolarlık borç alacağını açıklayan Netflix, yaptığı resmi açıklama ile 1.5 milyar dolar borç alacağını açıkladı.

Borçlanma açıklaması 2018'in ilk 3 ayında yaklaşık 7.5 milyon yeni abone edinen platformun ilk çeyrek rakamlarını açıklamasının hemen ardından geldi.

Geçtiğimiz günlerde 2018 yılının ilk çeyrek rakamlarını açıklayan şirket toplam kullanıcı sayısının 125 milyona ulaştığını duyurmuştu.

Aynı açıklamada gelirin, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 3,7 milyar dolara yükseldiği bildirilmişti. Firmanın geliri geçen yılın ilk 3 ayında 2,64 milyar dolar olmuştu.

HİSSE ARTIŞI CEO'NUN GELİRİNE DE YANSIYOR

Netflix'in CEO'su Reed Hastings geçtiğimiz yıl aldığı ödeme ile tabiri caizse bir servetin sahibi oldu. Zira Hastings geçtiğimiz yıl 24.4 milyon dolar (yaklaşık 100 milyon TL) kazandı.

Hastings'in 2017'deki kazancı bir önceki yıla oranla yüzde 5 arttı. Yıllık maaşı 850 bin dolar olan CEO gelirinin çoğunu endirekt ödemelere borçlu. Hastings geçtiğimiz yıl görevi gereği sahip olmaya hak kazandığı hisseler sayesinde 23.5 milyon dolar kazandı.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE ÖZEL: HİSSE SENEDİ OPSİYONU

Netflix'in üst düzey yöneticilerine tanıdığı 'hisse senedi opsiyonu' çalışanların önceden belirlenmiş bir fiyat ve zamanda şirket hisseleri almasına veya satmasına izin veriyor. Hastings'in 23.5 milyon dolarlık geliri de bu opsiyon ile sağlanıyor. 2018'de maaşı 850 bin dolardan 700 bin dolara düşürülecek olan 57 yaşındaki CEO, 'hisse senedi opsiyonu' ile bu yıl 28.7 milyon dolar kazanacak.

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