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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

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Ekonomi
20.07.2018 - 09:08, Son Güncelleme:

Dev şirket battıkça batıyor! 190 mağazasını daha kapatıyor

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Dev şirket battıkça batıyor! 190 mağazasını daha kapatıyor

Poundworld ismindeki İngiltere'nin yaygın perakendecilerinden biri daha seri mağaza kapatma kararının ardından çözülme sürecine girerek tamamen kapanma kararı aldı. 1 milyoncu mantığıyla çalışan ve ürünlerin genelde 1 pound fiyattan satıldığı Poundworld daha önce kapattığı 145 mağazasının ardından geri kalan 190 mağazaya da kilit vuracak. İngiltere`de perakende sektörü düşük hanehalkı harcaması nedeniyle özellikle yerel işletmeleri etkiliyor. Daha önce de Mothercare, elektronik perakendecisi Maplin, giyim outlet zinciri Calverton, yatak ve mobilya perakendecisi Warren Evans, House of Fraser gibi pek çok zincir küçülme kararı almıştı.

Geçtiğimiz ay iflas başvurusunda bulunan Poundworld, tüm mağazalarının yanı sıra dağıtım merkezi ve genel müdürlüğü de tasfiye etme kararı aldı. Yönetim tarafından resmen duyurulan açıklama sonucunda 2600 kişi işinden olacak.

Türkiye'deki 1 milyoncu modelinin zincir perakendeye dönüştürülmüş bir versiyonu olan ve çoğu ürünün 1 pound fiyatla satıldığı Poundworld mağazalarının tamamen kapanması 3 haftayı bulacak.

Haziran ayında iflas açıklamadan önce 335 mağazası bulunan şirketin 5100 çalışanı bulunuyordu.

Bugün başlayacak ilk dalgada lojistik merkezi ve genel müdürlük merkezi kapatılacak ve 299 çalışan ayrılacak. Ardından 78 mağaza kapatılarak 907 kişinin ilişiği kesilecek. Kalan 112 mağazasının ise 10 Ağustos'ta kapanması ve 1432 çalışanın çıkarılması bekleniyor.

Dev şirket battıkça batıyor 190 mağazasını daha kapatıyor

Deloitte yönetimindeki Poundworld, yeniden yapılandırma sürecinin ardından uzun süren alıcı bulma çabalarının başarısızlıkta sonlanması sonrasında bir süre önce de 145 mağazasını kapatarak 1797 kişiyi işten çıkarmıştı.

İNGİLTERE'DE PEK ÇOK PERAKENDECİ KÜÇÜLÜYOR

Brexit sonrası ekonomik belirsizlik nedeniyle hanehalklarının İngiltere'de harcamalarının düşmesi, büyük indirimler uygulayan uluslararası süpermarketler zincirleri ve Amazon'un getirdiği rekabet nedeniyle yerel perakendeciler ülkede tutunmakta zorlanıyor.

Mothercare, elektronik perakendecisi Maplin, giyim outlet zinciri Calverton, yatak ve mobilya perakendecisi Warren Evans, House of Fraser gibi pek çok mağaza çok sayıda mağaza kapatarak ciddi ölçüde küçülmeye gitmiş ve binlerce kişiyi işten çıkarmıştı.

New Look ve Carpetright gibi benzerleri ise yeniden yapılanmaya çalışıyor.

 

 

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