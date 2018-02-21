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Bir dönemin deviydi! 3 mağazası kaldı

Hürriyet Haber
21.02.2018 - 15:43 | Son Güncelleme:

Bimeks`ten yapılan açıklamada, "Olumsuz şartlar sebebiyle şirket faaliyeti durma noktasına geldi" denildi.

Bimeks, şirket faaliyetlerinin durma noktasına geldiğini, alacaklılara sunulan iki seçenekli çözüm paketinin ise nihai çözüm olacağı belirtildi.

Bimeks'ten yapılan son açıklamada, ticari ve finansal darboğazı aşarak normal ticari kapasitesine tekrar dönme amacıyla iki alternatifli çözüm paketi kapsamında bankalar ve tahvil yatırımcılarından yazılı cevapların toplanmaya devam edildiği belirtildi.

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Öte yandan Bimeks, sadece 3 aktif mağazası ve 38 personeli kaldığına vurgu yaparak, "Şirketimiz mevcut olumsuz şartların etkisiyle mağaza ve personel sayısını azaltmak mecburiyetinde kalmıştır. Halihazırda şirket envanterinde, 21'i geçiçi kapama durumunda tutulan 24 mağaza ve 38 çalışan bulunmakta olup, olumsuz şartlar sebebiyle şirket faaliyetinin durma noktasına geldiği, sunulan planın bu olumsuz durumun üstesinden gelmek için nihai çözüm olduğunu belirtmek isteriz." dedi.

Bir dönemin deviydi 3 mağazası kaldı


Bimeks'in paylaştığı güncel bilgilere göre çözüm planı, şirketin e-ticaret kapasitesine daha çok odaklanan, "mağaza destekli ve web tabanlı hibridperakende iş modeli" üzerinde oluşturulacak.

Bir dönemin deviydi 3 mağazası kaldı


Alacaklıların çözüm planıyla ilgili cevapları şirkete yazılı olarak iletildikten sonra, ortaya çıkacak sonuç ve akabinde oluşacak süreç hakkında yeniden açıklama yapılacak.

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Bimeks, "Şirketimizin faaliyetine geri dönmesi için, nihai çözüm olarak sunduğumuz bu planın, muhataplarınca kabul görmesi halinde , çıkar birliği içinde çözüme ulaşılacağına dair beklentimizi teyid ediyoruz." dedi.

Bir dönemin deviydi 3 mağazası kaldı

 

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Etiketler: bimeks mağazaları , bimeks şubeleri , bimeks iflas
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