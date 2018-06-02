Dev şirket 63 mağazasını birden kapatıyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
02.06.2018 - 08:50, Son Güncelleme:

Dev şirket 63 mağazasını birden kapatıyor!

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Dev şirket 63 mağazasını birden kapatıyor!

Perakende sektörünün en eskilerinden biri olan ABD merkezli Sears, satışların yüzde 31 düşmesi ve şirketin sürekli zarar etmesi nedeniyle 63 mağazasını daha kapatma kararı aldı. Chicago merkezli dev firma geçen yıl da 400 mağazasını birden kapatmıştı

132 yıl önce kurulan ABD'li perakende devi satışların gittikçe düşmesi ve karlılığın azalması nedeniyle 63 mağazasını kapatma kararı aldı.

Şirket yönetimi 100 adet kâr etmeyen Sears ve şirket bünyesindeki Kmart mağazalarını belirleyerek yakın gelecekte 63 tanesinin kapatılacağını duyurdu.

Dev şirket 63 mağazasını birden kapatıyor

Bu sayının önceden 72 olarak kararlaştırıldığı ancak daha sonrasında indirildiği de açıklandı. 9 mağaza ise yeniden değerlendirmeye tabi tutulacak.

Chicago merkezli şirket geçtiğimiz 12 ayda neredeyse 400 mağazasını daha kapatmıştı. 63 mağaza da kapatıldıktan sonra geriye 831 mağaza kalacak.

Dev şirket 63 mağazasını birden kapatıyor

2005 yılında birleşen Kmart ve Sears, o dönem toplam 3500 mağazaya sahipti. Böylelikle şirket mağaza sayısı açısından yüzde 75'in üzerinde eridi.

Sears bilançolarında satışların son 3 ayda yüzde 31 düştüğü görülüyor. Azalan satışlar nedeniyle aynı dönemdeki 4242 milyon dolar olurken, şirketin kar ettiği son yıl olan 2010'den bu yana 8 senedeki zararı 11.2 milyar dolara ulaştı.

Dev şirket 63 mağazasını birden kapatıyor

Nakit akışını düzeltmek için geçen yıl yapı araç gereçleri satan Craftsman markasını elden çıkaran Sears, şu sıralar da ev gereçleri markası Kenmore'u satmak istiyor. Sears hisseleri bu haberler sonrasında dün yüzde 13 değer kaybetti.

 

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