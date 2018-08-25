Alman devi 20 bin kişiyi işten çıkaracak
Alman elektronik şirketi Siemens`in verimliliği artırmak için 20 bin kişinin işine son verebileceği iddia edildi. Visyon 2020 planı kapsamında şirket yapısını basitleştireceğini, bu süreçten bireysel, finans ve hukuk departmanlarının etkileneceği belirtildi.
Alman dergisi Manager-Magazin, Siemens'in CEO'su Joe Kaeser'in bu ay yatırımcılara yönelik yaptığı bir konuşmaya dayanarak şirketin hayata geçireceği verimlilik politikası sonucu yönetim kademesinde 20 bin kişinin işsiz kalabileceğini iddia etti.
Dergi, Visyon 2020 planı kapsamında Alman şirketin yapısını basitleştireceğini, bu süreçten bireysel, finans ve hukuk departmanlarının etkileneceğini de yazdı.
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