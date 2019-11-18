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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
18.11.2019 - 17:19, Son Güncelleme:

Dev projede sona gelindi! Yıl sonu itibariyle doğal gaz akışı sağlanacak

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Dev projede sona gelindi! Yıl sonu itibariyle doğal gaz akışı sağlanacak

TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, “Rusya kıyısındaki tesis yüzde 100 tamamlandı, deniz hatları yüzde 100 tamamlandı. Artık Kıyıköy'deki alım adını verdiğimiz tesis de bitmek üzere. Bütün parçalar birbirine bağlanmış durumda ve aslında doğalgaz vermeye hazır sayılırız. Yılsonu itibariyle akışın başlaması ön görülüyor” dedi.

Taksim Metrosu'nda Kıyıköylülerin gözünden Kıyıköy'ın anlatıldığı 'Fotoğraflarla Kıyıköy' sergisinin açılışını yapan TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, TürkAkım Doğal Boru Hattı Projesi'nde gelinen noktayı değerlendirdi. Esen, “Rusya kıyısındaki tesis yüzde 100 tamamlandı, deniz hatları yüzde 100 tamamlandı. Artık Kıyıköy'deki alım adını verdiğimiz tesis de bitmek üzere. Bütün parçalar birbirine bağlanmış durumda ve aslında doğalgaz vermeye hazır sayılırız” dedi.

“BÜTÜN PARÇALAR BİRBİRİNE BAĞLANMIŞ DURUMDA VE DOĞALGAZ VERMEYE HAZIR SAYILIRIZ”

TürkAkım Doğal Boru Hattı Projesi'nde gelinen noktayı değerlendiren Aslı Esen, “TürkAkım, Rusya'dan Türkiye'ye gelen doğalgaz boru hattı. Daha çok denizde yani Karadeniz altından ilerleyen bir hat. Yaklaşık 935 kilometrelik 2 hattan oluşuyor. Rusya'da Anapa kıyısından başlayıp Türkiye'de Kıyıköy'de karaya çıkıyor. Yaklaşık 50 yıllık proje ömrüyle buradan hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya doğalgaz sağlayacak. Şu anda projeyi büyük oranda bitirdik. Rusya kıyısındaki tesis yüzde 100 tamamlandı, deniz hatları yüzde 100 tamamlandı. Artık Kıyıköy'deki alım adını verdiğimiz tesis de bitmek üzere. Bütün parçalar birbirine bağlanmış durumda ve aslında doğalgaz vermeye hazır sayılırız. Yılsonu itibariyle akışın başlaması ön görülüyor. Bu da projenin sonuna gelmiş olduğumuzun anlamına geliyor. Bunun için de heyecanlıyız” dedi.

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