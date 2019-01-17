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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.01.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

Dev projede büyük tören yarın! 18 saatte tamamlanacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa tarafındaki kule kesonu, yarın düzenlenecek törenle denizle buluşturulacak. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle başlayacak bu çalışma, yaklaşık 18 saatte tamamlanacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa tarafındaki kule kesonu, yarın düzenlenecek törenle denizle buluşturulacak.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında, Tekirdağ'a bağlı Malkara ilçesinin güneyinden başlayıp Çanakkale-Gelibolu Yarımadası'na uzanan ve Sütlüce ile Şekerkaya mevkileri arasında Çanakkale Boğazı'nı geçerek Lapseki'ye ulaşan kesimde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi yer alıyor.

Dev projede büyük tören yarın 18 saatte tamamlanacak

Daelim-Limak-SK-Yapı Merkez tarafından oluşturulan Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme AŞ tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 88 kilometre yol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki otoyol kesimi ve Çanakkale Boğazı'nı geçecek otoyol köprüsü, yap-işlet-devret yöntemiyle yapılıyor.

Avrupa ve Asya yakalarında köprünün kule ayaklarının oturacağı deniz tabanına, çapları 2,5 metre olan toplam 368 demir kazık çakıldı.


Dev projede büyük tören yarın 18 saatte tamamlanacak

Gelibolu ilçesi Sütlüce köyü sınırları içindeki şantiyede bulunan kuru havuzda yapılan kule keson temellerinin inşaatı da tamamlandı.

Asya Yakası'ndaki kule ayağına ait keson temeli, saat 06.00'da içi su doldurulan kuru havuzdan römorkörler tarafından çekilerek, denizle buluşturuldu.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla yarın düzenlenecek törenle de 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa tarafındaki kule kesonu, kuru havuzdan ıslak havuza geçirilerek denizle buluşturulacak.


Dev projede büyük tören yarın 18 saatte tamamlanacak

 

 

Genişliği 74 metre, uzunluğu 83,3 metre, yüksekliği 16 metre ve ağırlığı yaklaşık 50 bin ton olan söz konusu kule kesonunun, aynı şantiye içinde bulunan yaklaşık 400 metre mesafedeki ıslak havuza alınması çalışmasının yaklaşık 18 saatte tamamlanması bekleniyor.

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