İstanbul'a dev proje geliyor! 67 farklı proje orada birleşecek

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Fatma AKSU/İSTANBUL -Fotoğrafları: ISTIHBARAT-EYUPSULTAN
07.05.2018 - 16:48, Son Güncelleme:

İstanbul'a dev proje geliyor! 67 farklı proje orada birleşecek

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
İstanbul'a dev proje geliyor! 67 farklı proje orada birleşecek

İSTANBUL’un tarihi semtlerinden Eyüp Sultan, 500 milyon TL’lik bütçeli 67 farklı projeyle ihya olacak. İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Fatih Sultan Mehmet ve Mimar Sinan üniversitelerinin destek verdiği, Kültür Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü projenin tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Eğer bu mezar taşları, hanlar, hamamlar, arastalar, çarşılar sokaklar ve çeşmeler başka ülkelerin elinde olsaydı, müzedeki eser korunur gibi korunum günümüze getirilirdi. Çok şükür bu duyarsızlık geride kaldı” dedi.

Eyüp Sultan’ı yeniden tarihi kimliğine kavuşturmayı amaçlayan proje dün yapılan tanıtım toplantısıyla başladı. Projeyi Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Eyüp Sultan Belediye Başkanı Remzi Aydın açıkladı.

Bakan Numan Kurtulmuş, planlama aşaması 3 yıl süren projeyi şöyle anlattı:

İstanbula dev proje geliyor 67 farklı proje orada birleşecek


“Zamanın her şeyi yıpratmak ve eskitmek gibi kötü bir huyu var. Yeni yapılan modern binaları yaparken bir tarafımız eksik kalıyor. Bazen ilgisizlik bazen kaba bir el, bazen kör bir kazma buradan da geçti maalesef. Yanlış uygulamalar tarihte estetik, sanat, mimari ve ahenk adına ne varsa geride bırakmamıza neden oldu. Bu yıpratıcı etkilere modern zamanın ihtiyaçları da eklenip, erişim ve ulaşım problemleri başta olmak üzere tarihi merkezde ciddi sorunlara neden oldu. Modern binaları yerine getirirken bir tarafımız eksik kalıyor. Tarihi merkezin ışığı azalsa da kaybolmuş değil.”

İstanbula dev proje geliyor 67 farklı proje orada birleşecek

AYDIN: HEDEFİMİZ UNESCO

Eyüp Sultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ise bir hekim ve kuyumcu titizliğiyle çalıştıklarını anlatarak, “Tıkanan damarları bulduk. Nerede ödemler oluşmuş tespit ettik. Atacağımız her adımı santim santim hesapladık. Yerli ve yabancı misafirlerimizle anketler yapıp temel beklentileri ve ihtiyaçları analiz ettik. Mezar Taşı Konservasyon ve Sergileme Alanı, Eyüpsultan Müzesi, Haliç Deniz Ulaşımı ve Eyüpsultan İskelesi Geliştirme Projesi, Haliç Silüeti Aydınlatma Projesi, Tarihi Çeşmeler Projesi’nin de aralarında yer aldığı toplam 67 proje ile Eyüp Sultan’ın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınması için gerekli çalışmaları başlattık” dedi.

İstanbula dev proje geliyor 67 farklı proje orada birleşecek

FISKIYE EZAN SESİNİ BASTIRIYOR

Eyüpsultan’da her biri birbirinden farklı ve renkte olan tabelalara estetik standart getireceklerini, proje kapsamında Eyüpsultan Meydanı’nın başkan sona tarihi dokuya uygun olarak yenileneceğini anlatan Remzi Aydın, “Eyüpsultan Meydanı’nın zemin döşemeleri baştan sona beyaz mermer. Yazın yürümek imkansız. Kışın da kayar gibi buz pateni yapmak zorunda kalıyorsunuz. Fıskiye ezanın sesini bastıracak kadar gürültülü” diyerek meydanın yeniden düzenleneceğini söyledi.

 

 

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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