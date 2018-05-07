İstanbul'a dev proje geliyor! 67 farklı proje orada birleşecek
İSTANBUL’un tarihi semtlerinden Eyüp Sultan, 500 milyon TL’lik bütçeli 67 farklı projeyle ihya olacak. İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Fatih Sultan Mehmet ve Mimar Sinan üniversitelerinin destek verdiği, Kültür Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü projenin tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Eğer bu mezar taşları, hanlar, hamamlar, arastalar, çarşılar sokaklar ve çeşmeler başka ülkelerin elinde olsaydı, müzedeki eser korunur gibi korunum günümüze getirilirdi. Çok şükür bu duyarsızlık geride kaldı” dedi.
Eyüp Sultan’ı yeniden tarihi kimliğine kavuşturmayı amaçlayan proje dün yapılan tanıtım toplantısıyla başladı. Projeyi Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Eyüp Sultan Belediye Başkanı Remzi Aydın açıkladı.
Bakan Numan Kurtulmuş, planlama aşaması 3 yıl süren projeyi şöyle anlattı:
“Zamanın her şeyi yıpratmak ve eskitmek gibi kötü bir huyu var. Yeni yapılan modern binaları yaparken bir tarafımız eksik kalıyor. Bazen ilgisizlik bazen kaba bir el, bazen kör bir kazma buradan da geçti maalesef. Yanlış uygulamalar tarihte estetik, sanat, mimari ve ahenk adına ne varsa geride bırakmamıza neden oldu. Bu yıpratıcı etkilere modern zamanın ihtiyaçları da eklenip, erişim ve ulaşım problemleri başta olmak üzere tarihi merkezde ciddi sorunlara neden oldu. Modern binaları yerine getirirken bir tarafımız eksik kalıyor. Tarihi merkezin ışığı azalsa da kaybolmuş değil.”
AYDIN: HEDEFİMİZ UNESCO
Eyüp Sultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ise bir hekim ve kuyumcu titizliğiyle çalıştıklarını anlatarak, “Tıkanan damarları bulduk. Nerede ödemler oluşmuş tespit ettik. Atacağımız her adımı santim santim hesapladık. Yerli ve yabancı misafirlerimizle anketler yapıp temel beklentileri ve ihtiyaçları analiz ettik. Mezar Taşı Konservasyon ve Sergileme Alanı, Eyüpsultan Müzesi, Haliç Deniz Ulaşımı ve Eyüpsultan İskelesi Geliştirme Projesi, Haliç Silüeti Aydınlatma Projesi, Tarihi Çeşmeler Projesi’nin de aralarında yer aldığı toplam 67 proje ile Eyüp Sultan’ın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınması için gerekli çalışmaları başlattık” dedi.
FISKIYE EZAN SESİNİ BASTIRIYOR
Eyüpsultan’da her biri birbirinden farklı ve renkte olan tabelalara estetik standart getireceklerini, proje kapsamında Eyüpsultan Meydanı’nın başkan sona tarihi dokuya uygun olarak yenileneceğini anlatan Remzi Aydın, “Eyüpsultan Meydanı’nın zemin döşemeleri baştan sona beyaz mermer. Yazın yürümek imkansız. Kışın da kayar gibi buz pateni yapmak zorunda kalıyorsunuz. Fıskiye ezanın sesini bastıracak kadar gürültülü” diyerek meydanın yeniden düzenleneceğini söyledi.
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