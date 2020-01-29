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Ekonomi
İlayda Kılıçay / İstanbul, (DHA) 
Haber Giriş: 29.01.2020 - 18:03,Son Güncelleme:/

Dev perakendeciden flaş karar! CEO ayrıldı, şirket satılıyor

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Dev perakendeciden flaş karar! CEO ayrıldı, şirket satılıyor

ABD'li perakende şirketi Limited Brands’ın iç çamaşır firması Victorias Secret'ın satılmasına ilişkin görüşmelerin başladığı bildirildi.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, L Brands kurucusu Leslie Wexner CEO'luk görevinden ayrılmaya hazır olduğunu ve marka için başka bir alternatif bulmaya "hevesli" olduğunu belirtti.

Yıllık satışı 2019 yılında 7 milyar doları bulan Victorias Secret'ın hisseleri ise aynı dönemde yüzde 29'dan fazla düştü. 2015'te 29 milyar dolarlık değere sahip olan şirketin bugünkü piyasa değeri ise 6 milyar dolar düzeyine kadar indi.

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