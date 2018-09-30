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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
30.09.2018 - 12:25, Son Güncelleme:

Dev lahanaların hasadı başladı

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Dev lahanaların hasadı başladı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde 25 yıldır lahana yetiştiriciliği yapan Ali Rıza Dağlıoğlu, 50 kilogram ağırlığa ulaşabilen lahanaların lezzeti ile Türkiye’de eşi bulunmadığını söyledi.

Elbistan’da turşuların ve sarmanın vazgeçilmezi olan lahananın hasadı başladı. Türkiye’nin 4. büyük ovası olan Elbistan Ovası’nda, en çok ekim alanının bulunduğu Karaelbistan Mahallesi'nde Mayıs ayında ekilen lahanalar, hasat olgunluğuna ulaşmasının ardından tahralarla kesilerek manavlara ve marketlere götürülüyor. ‘Elbistan lahanası’, lezzeti ve dayanıklılığı ile sadece Elbistan’da değil çevre ilçelerde ve diğer illerde de vatandaşlardan rağbet görüyor.

Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde 25 yıldır lahana yetiştiren Ali Rıza Dağlıoğlu, 5 ay boyunca çocuk gibi bakıp büyüttüklerini lahananın hasadına başladıklarını söyledi.

12 dönüm araziye lahana ektiğini anlatan Dağlıoğlu, “Bu sene 12 dönüm lahana ektik. Lahanayı ekmek için Mart ayı başında sera yapıyoruz. Fidesini yetiştiriyoruz. Mayıs başına kadar da tarlaya dikiyoruz. 6 kez suluyoruz. Suyu, Ceyhan Nehri'nden alıyoruz. Ağustos’tan sonra da lahanayı çıkarmaya başlıyoruz. Hasadımız da başladı. Tanesini 10 liradan toptan olarak satıyoruz. Perakende satış fiyatı ise 25 liraya kadar ulaşıyor. En son 42,5 kilogram gelen lahana üretmiştik. Tam dolsa 50 kilogramı bulur. Ama biz kesime biraz erken başladık. Manavlara yetiştiremiyoruz” şeklinde konuştu.

Elbistan lahanasının, il genelinde olduğu kadar Sivas ve Malatya’da da vatandaşların ilk tercihi olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, “Malatya’nın Darende ve Doğanşehir ile Sivas’ın Gürün ilçesine, Kahramanmaraş ve ilçelerine satıyoruz” dedi.

Lahanaların büyüklüğünü görenlerin ilk başta hormonlu sandığını ancak tamamen organik olarak yetiştirdiklerinin de altını çizen Ali Rıza Dağlıoğlu, “Lahana, en çok sarma ve turşuda kullanılıyor. Elbistan lahanasının tadı çok güzel. Şeker gibi. Bizim lahanamız çok lezzetli ve faydalıdır. Bu lahanaların büyüklüğünü görenler hormonlu sanıyor. Kesinlikle hormon yok. Tamamıyla organik ürün yetiştiriyoruz. Elbistan’a has bir lahanadır. Türkiye, bir lahana görsün” ifadelerini kullandı.

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