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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.11.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Dev kruvaziyer, Kuşadası'na 2 bin 255 yolcu getirdi

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Dev kruvaziyer, Kuşadası'na 2 bin 255 yolcu getirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na çoğunluğu ABD'li 2 bin 255 yolcusu ve 900 personeliyle, 275 metre uzunluğundaki kruvaziyer "Jewel Of The Seas" yanaştı.

Dev gemiden inen yolcuların bir kısmı, otobüslerle Efes ve Meryemana turuna katıldı. Tur programına katılmayan yolcular ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.  Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, 90 bin 90 groston ağırlığında, 275 metre uzunluğunda 13 katlı dev kruvaziyerin, 2019'daki ikinci ve son seferini gerçekleştirdiğini belirterek, "Royal Caribbean Cruises firmasına bağlı Jewel Of The Seas isimli kruvaziyer, 2020'de 7 planlı sefer gerçekleştirecek. Royal Caribbean Cruises, bağlı tüm alt markalarıyla bu yıl Kuşadası'na 5 sefer planlamışken, 2020 itibarıyla sefer sayısını 44'e çıkarmıştır." dedi.

Gelecek yıl için rezervasyonların tamamlandığını aktaran Güngör, "Kruvaziyer turizminde 2020 yılı başta Kuşadası olmak üzere ülkemiz için de önemli bir toparlanma yılı olacak. 2020 yılında Kuşadası Limanı'na 300'ün üzerinde kruvaziyer ve 350 bin turist gelecek. Ancak asıl güçlü büyüme 2021 yılında olacak. Kuşadası Limanı 2021 yılı itibarıyla eski günlerine dönmeyi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Üç yıl aradan sonra yeniden programına Kuşadası'nı alan önemli kruvaziyer firmalarından Royal Caribbean Cruises'e ait Bahama bayraklı "Jewel Of The Seas" adlı gemi bu yıl ilk kez 7 Kasım'da Ege Port'a yanaşmıştı. 

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