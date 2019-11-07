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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.11.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Dev kruvaziyer firması 3 yıl sonra yeniden Kuşadası'nda

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Dev kruvaziyer firması 3 yıl sonra yeniden Kuşadası'nda

Kuşadası'na, Royal Caribbean Cruisses'e ait "Jewel Of The Seas" adlı gemi ile 2 bin 183 yolcu geldi.

Dünyanın önemli kruvaziyer firmalarından Royal Caribbean Cruises, Kuşadası'nı yeniden programına dahil etti. Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na gemiyle tek seferde 2 bin 183 yolcu geldi. Royal Caribbean Cruisses'e ait Bahama bayraklı "Jewel Of The Seas" adlı gemideki yolcuların büyük çoğunluğunu ABD vatandaşları oluşturdu.

Dev kruvaziyer firması 3 yıl sonra yeniden Kuşadasında
Kruvaziyerde dünyanın en büyüklerinden Royal Caribbean Cruisses, böylece 3 yıl aradan sonra yeniden Kuşadası'nı tercih etti. Gemilerden inen yolculardan bir kısmı otobüslerle Efes ve Meryem Ana Evi turuna katıldı. Diğer yolcular ve 850 gemi personeli ise ilçe merkezini gezdi, alışveriş yaptı.
Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, kruvaziyer turizmini geliştirmeye çalıştığını söyledi.
Dev kruvaziyer firması 3 yıl sonra yeniden Kuşadasında
Son olarak Royal Caribbean Cruisses firmasına ait geminin limana yanaştığını hatırlatan Güngör, şunları kaydetti:
"Bu seferin, dünyanın en büyük gemi firmasının Kuşadası'nı tekrar programına dahil ettiğini göstermesi bakımından önemli bir sembol değeri var. Nitekim Royal Caribbean Cruises firması, 2020 itibarıyla Kuşadası'na olan sefer sayısını 44'e çıkardı. Büyük firmaların rotalarını yeniden Türkiye'ye çevirmesi sektör açısından sevindirici bir durum. Kruvaziyer turizminde 2020 yılı, başta Kuşadası olmak üzere ülkemiz için önemli bir toparlanma yılı olacak." 

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