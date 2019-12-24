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Ekonomi
AA
24.12.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Dev ilaç üreticisine ceza! Daha önceden iflas başvurusunda bulunmuştu

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Son dakika haberler: Dev ilaç üreticisine ceza! Daha önceden iflas başvurusunda bulunmuştu

ABD'de afyon katkılı ağrı kesici ilaçların yarattığı bağımlılık krizinin odağındaki Purdue Pharma şirketinin uluslararası iştiraki, Avustralya'da söz konusu ilaçlarla ilgili yanıltıcı tanıtım yaptığı için ceza aldı.

Gelen son dakika haberine göre, Avustralya Tedavi Edici Ürünler İdaresi (TGA), "Targin" adlı afyon katkılı ilacın tanıtımlarında, ilacın bağımlılığa yol açabileceği uyarılarının yeterince vurgulanmadığı ve bu suretle sağlık profesyonellerinin yanıltıldığı gerekçesiyle Purdue Pharma iştiraki Mundipharma Avustralya'ya 209 bin dolar para cezası verdi.

TGA'dan yapılan açıklamada, Mundipharma'ya söz konusu tanıtımlar nedeniyle 28 ihlal ihtarı yapıldığı, tanıtımların "yanıltıcı, dengesiz ve asılsız olduğu" ve ilaç tanıtımları için belirlenen kuralları ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, şirketin ilacı doktorlara tanıtırken, afyon katkılı ağrı kesicinin, farklı ağrı kesicilerin aynı anda kullanıldığı durumlarda yararı olduğunu ileri sürerek kanser dışı vakalarda kullanımını teşvik ettiği belirtildi.

Bu tür ilaçların kanser dışı ağrı tedavisinde ana öğe olarak sunulmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, Afyon katkılı ilaçların ihtiyatla reçete edilmesinin önemi vurgulandı.

Avustralya'da tüketiciye yönelik ilaç reklamı yapılamıyor. İlaç firmaları yalnızca sağlık profesyonellerine yönelik tanıtım faaliyeti yürütebiliyor. ABD'de afyon katkılı, bağımlılığa yola açan ağrı kesicilerin yarattığı toplumsal kriz bu ilaçları üreten şirketlere yönelik tepkiye sebep olmuştu.

Bu ilaçların en yaygınlarından "OxyContin" adlı afyon katkılı ağrı kesiciyi üreten Sackler ailesine ait Purdue Pharma şirketi, ülke genelinde 27 eyalette açılan davalarda uzlaşmaya giderek eyalet yönetimlerine toplamda 12 milyar doları bulacağı tahmin edilen miktarda tazminat ödemeyi kabul etmişti.

Şirket uzlaşma kapsamında öz kaynaklarının tamamının tazminat ödemelerinde kullanılabilmesi için iflas başvurusunda bulunmuştu. 

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