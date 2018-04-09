Dev ilaç üreticisi Amerikalı gen şirketini satın alıyor
İsviçreli ilaç üreticisi Novartis, Amerikalı gen terapi şirketi Avexis'i 8.7 milyar dolar karşılığında satın alıyor.
Her iki şirketten de yapılan açıklamada satışın peşin para ile yapılacağı belirtildi.
8.7 milyar dolarlık teklif hisse başına 218 dolara denk geliyor. Satın alma teklifi iki şirketin yönetim kurulları tarafından da onaylandı.
Anlaşmanın 2018 ortalarına kadar hayata geçmesi bekleniyor. Novartis, bu yılın başında da Fransız Advanced Accelerator Applications (AAA) şirketini 3.9 milyar dolar nakit ödemeyle satın almıştı.
NOVARTİS'TEN MART AYINDA 13 MİLYAR DOLARLIK HİSSE SATIŞI
Novartis ortaklık hisselerini GSK'ya 13 milyar dolara satmıştı. Financial Times'da yer alan habere göre, İsviçreli ilaç firması Novartis'in yeni CEO'su Vas Narasimhan, şirketin kendi ana faaliyet alanlarına odaklanacağını söylemişti.
ALCON'UN SPIN OFF'UNU 2019'A ERTELEMİŞTİ
Novartis daha önce de performansı iyi olmayan Alcon göz bakım birimini spin off ile ayıracağını açıklamış, 25 milyar dolardan fazla değeri olduğu öngörülen Alcon'un spin off'u 2019'a ertelenmişti.
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