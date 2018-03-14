Dev ihale yarın! Marmara Üniversitesi taşınıyor

Projede 6 bin 954 metrekare de park alanı olarak belirlendi.

Yarın yapılacak ilk oturumda teklifler alınırken, ihalenin kazanı daha sonra yapılacak ikinci oturumda belli olacak. Üniversitenin ise önümüzdeki aylarda taşınması planlanıyor.

455 MİLYONA ALMIŞTI

TOKİ ile Marmara Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Nisan 2016’da Halkalı, Nişantaşı ve Bahçelievler Yerleşkeleri TOKİ’ye devredilmişti.

TOKİ de bunun karşılığında Maltepe’deki 2 milyon 455 bin metrekare büyüklüğündeki Kenan Evren Kışlası arazisini üniversiteye vermişti. 3 kampüsü alan TOKİ, Halkalı ve Nişantaşı arazilerini Haziran 2016’da Emlak Konut GYO’ya satmıştı. Emlak Konut GYO, Nişantaşı’ndaki toplam 24 bin 468 metrekare olan arsaları 455 milyon liraya satın aldığını açıklamıştı.