Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Dev ihale yarın! Marmara Üniversitesi taşınıyor

Dev ihale yarın! Marmara Üniversitesi taşınıyor

Gülistan ALAGÖZ
14.03.2018 - 10:00 | Son Güncelleme:

Emlak Konut GYO, İstanbul Nişantaşı’ndaki Marmara Üniversitesi arazisi için yarın ihale düzenlenecek. Gelir paylaşım ihalesi sonrası yaklaşık 25 dönümlük arsada ticari alanlar ve konut inşa edilecek.

Projede 6 bin 954 metrekare de park alanı olarak belirlendi. Dev ihale yarın Marmara Üniversitesi taşınıyor
Yarın yapılacak ilk oturumda teklifler alınırken, ihalenin kazanı daha sonra yapılacak ikinci oturumda belli olacak. Üniversitenin ise önümüzdeki aylarda taşınması planlanıyor.

455 MİLYONA ALMIŞTI

TOKİ ile Marmara Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Nisan 2016’da Halkalı, Nişantaşı ve Bahçelievler Yerleşkeleri TOKİ’ye devredilmişti.

Dev ihale yarın Marmara Üniversitesi taşınıyor

TOKİ de bunun karşılığında Maltepe’deki 2 milyon 455 bin metrekare büyüklüğündeki Kenan Evren Kışlası arazisini üniversiteye vermişti. 3 kampüsü alan TOKİ, Halkalı ve Nişantaşı arazilerini Haziran 2016’da Emlak Konut GYO’ya satmıştı. Emlak Konut GYO, Nişantaşı’ndaki toplam 24 bin 468 metrekare olan arsaları 455 milyon liraya satın aldığını açıklamıştı.

Etiketler: gazetehaberleri , marmara üniversitesi , Marmara Üniversitesi nişantaşı kampüsü
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri