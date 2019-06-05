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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.06.2019 - 13:10, Son Güncelleme:

Dev HES'lerin ekonomiye katkısı 400 milyar lirayı aştı

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Dev HES'lerin ekonomiye katkısı 400 milyar lirayı aştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Dış ticaret dengesi açısından elektrik ihtiyacının yerli kaynaklardan sağlanması önemli. Bu doğrultuda sahip olduğumuz potansiyeli devreye almak için yatırımlarımız sürüyor" dedi.

Türkiye'nin en büyük 3 hidroelektrik santrali (HES) Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarının işletmeye alındıkları tarihten bugüne kadar ülke ekonomisine katkıları 400 milyar lirayı aştı.

AA muhabirinin Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, ülkenin en büyük HES'i olan ve Fırat Nehri üzerinde kurulu bulunan Atatürk Barajı, bütün ünitelerinin devreye alındığı 1 Aralık 1993'te tam kapasiteyle elektrik üretmeye başladı. 
Atatürk Barajı, yıllık ortalama 6 milyar 830 milyon kilovatsaatlik üretimiyle her yıl 2 milyon 168 bin 529 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip bulunuyor. 

Santral, 26 yılda ülke ekonomisine 150 milyar liranın üzerinde katkı sağladı.
 
Türkiye'nin ikinci büyük HES'i olan Karakaya Barajı da Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Fırat Nehri üzerinde 1987'de işletmeye alındı. 
Ortalama 6 milyar 668 milyon kilovatsaat elektrik üretimiyle Karakaya, konut elektrik tüketimi açısından bakıldığında yılda 2 milyon 116 bin 926 evin ihtiyacını karşılayabiliyor. 

Baraj, 2019 birim fiyatlarıyla bugüne kadar enerji üretimi bakımından milli ekonomiye 93,8 milyar lira katkıda bulundu. 
Enerji üretimi açısından Türkiye'nin en büyük üçüncü HES'i olan Keban Barajı ise adını aldığı Elazığ'ın Keban ilçesinde Fırat Nehri üzerinde 1974 yılında kuruldu. 

Ortalama 5 milyar 794 milyon kilovatsaat elektrik üretilen baraj, yılda 1 milyon 839 bin 659 konutun elektrik gereksinimini karşılayabilecek potansiyele sahip. 
Barajın, enerji üretimine başladığı günden bu yana milli ekonomiye katkısı 157,3 milyar lira olarak hesaplandı. 

"Yerli kaynaklara yatırımlar sürecek"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, HES projelerinin Türkiye açısından zorunlu olduğunu bildirdi. 
Yerli ve yenilenebilir olan bu kaynağın ülke ekonomisine kazandırılması gerektiğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: 

"DSİ tarafından hizmete alınan ve ülkemizin en büyük 3 HES'i olan bu barajlarımız hizmete alındıklarından bu tarafa ekonomimize 400 milyar liranın
üzerinde katkı sağladı. Dış ticaret dengesi açısından elektrik ihtiyacının yerli kaynaklardan sağlanması önemli. Bu doğrultuda sahip olduğumuz potansiyeli devreye almak için yatırımlarımız sürüyor." 

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