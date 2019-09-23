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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.09.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

Dev hava yolu şirketinde skandal

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Dev hava yolu şirketinde skandal

Malindo Air, yolcularının kişisel bilgilerinin, şirketin ortaklarından GoQuo isimli firmanın iki eski çalışanı tarafından ifşa edildiğini öne sürdü.

Kişisel veri ihlali skandalıyla gündeme gelen Lion Air Hava Yolları grubunun alt kuruluşlarından Malezya merkezli hava yolu şirketi Malindo Air, yolcularının kişisel bilgilerinin, bir ortak firmanın eski çalışanları tarafından ifşa edildiğini savundu.

Malindo Air yönetimi yaptığı açıklamada, veri ihlaline ilişkin yapılan araştırma sonucu, şirketin hizmet sağlayıcı ortaklarından GoQuo isimli Hindistan merkezli müteahhit firmanın iki eski çalışanının şirketin sistemine kaçak yollarla ulaşıp yolcu bilgilerini çaldıklarının ortaya çıktığını belirtti. Şirket yönetimi, bulgulara ilişkin Malezya ve Hindistan yetkililerine suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Malindo Air'in resmi sosyal medya hesabından geçen hafta yapılan açıklamada, şirketin ve Lion Air'in Tayland'daki alt firmasının toplam 30 milyon yolcusunun kişisel bilgilerinin internetteki forumlarda paylaşıldığı iddiaları teyit edilmişti.

Daha önce Moskova merkezli siber güvenlik firması Kaspersky Lab, iki hava yolu şirketinin müşterilerine ait kişisel bilgilerin, Amazon şirketinin veri depolama alanına bağlı bir sunucuda bulunduğunu açıklamıştı. 

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