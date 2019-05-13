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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
13.05.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Dev hasılat! 15 ayda 2 milyar TL kazandırdı

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Dev hasılat! 15 ayda 2 milyar TL kazandırdı

Osmangazi Köprüsü, ekonomiye katkısıyla adından söz ettiriyor. Hesaplamalara göre köprü, ekonomiye 15 ayda 2 milyar TL kazandırdı.

Toplam 9 milyar dolar yatırım bedeliyle faaliyete alınan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü, ekonomiye katkısıyla adından söz ettiriyor.

İzmit Körfezi’ni geçiş süresini 6 dakikada indiren köprü sayesinde, sağlanan yakıt, zaman ve konfor avantajlarının yanında ülke ekonomisine katkı da önemli bir rakama ulaşmış durumda. 2016 yılı Haziran ayında İstanbul-İzmir arasını yaklaşık 3 saate indiren projenin en önemli ayağı olarak hizmete alınan köprüde en düşük araç geçiş ücreti 72 lira en yüksek ise 327 lira.

2 MİLYAR TL GELİR

Elde edilen bilgilere göre geride kalan 15 aylık süre içerisinde köprüyü 15 milyon araç kullanırken araç başı ortalama geçiş ücreti 200 lira olarak hesaplandığında ortaya 2 milyar TL’ye ulaşan bir rakam çıkıyor. En önemli ayağını köprünün oluşturduğu projedeki ücretli yolların hesaba katılması halinde rakam daha da yukarıya doğru çıkıyor.

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