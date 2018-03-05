Dev bankadan kritik enflasyon değerlendirmesi

Türkiye'de Şubat ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yayınlanan JP Morgan'ın araştırma raporuna göre, tüketici fiyat artışındaki yukarı yönlü sürpriz, piyasa beklentilerini ve para politikasının görünümünü önemli ölçüde etkilemek için yeterli değil.

Rapora göre JP Morgan tüketici fiyatlarının önümüzdeki aylarda yüzde 10 civarındaki artış temposunu korumasını beklerken, kurum yüzde 9.5'lik 2018 sonu tahminini korudu.

JP Morgan'a göre Merkez Bankası Çarşamba günü büyük bir ihtimalle faizlerde değişikliğe gitmeyecek ve temkinli duruşunu koruyacak.