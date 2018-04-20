Dev bankada skandal hata: 35 milyar doları yanlış hesaba aktardı
Deutsche Bank, geçen ay rutin ödemesi olan 35 milyar doları yanlış bir hesaba aktardı. Konu hızlıca fark edilince banka açısından ciddi bir kayıp yaşanmadı.
Konuya yakın kaynaklar, Deutsche Bank'ın geçen ay rutin ödemesi olan 35 milyar doları yanlış hesaba yolladığını aktardı.
Hatalı transfer Deutsche Bank günlük teminatlarını gerçekleştirdiği esnada, Paskalya Bayramı'ndan bir hafta önce yaşandı. CEO John Cryan’ın son haftasında gerçekleştirilen hatalı gönderim hemen fark edildi ve maddi bir kayıp yaşanmadı. Uzman Para'daki habere göre, öte yandan bu durum bankanın risk ve kontrol süreçlerine dair soru işaretlerini artırdı.
Deutsche Bank adına açıklama yapan Charlie Olivier, "Operasyonel hata Deutsche Bank asli hesabı ve Deutsche Bank Eurex hesabı arasında yaşanmıştır. Hata saniyeler içerisinde fark edilmiştir ve düzeltilmiştir. Bu hatanın neden yaşandığına dair nedenleri dikkatli bir biçimde gözden geçirdik ve tekrarlanmaması için önlemler aldık" dedi.
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