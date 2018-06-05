Dev AVM'nin ihalesi gerçekleştirildi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Antalya Muratpaşa'da bulunan MarkAntalya AVM'yi 1 milyar 278 milyon 900 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı. İhale saat: 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirildi. MarkAntalya AVM'nin satışına ilişkin ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulandı. İhaleye Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tek katılımcı olarak girdi. Şirket tarafından verilen teklif, şartnameye göre fon kurulu tarafından değerlendirilecek.

AVM'NİN AYLIK KİRA GELİRİ 2,5 MİLYON DOLAR

Antalya'nın en büyük AVM'lerinden birisi olan MarkAntalya'yı bünyesinde bulunduran MLC şirketi ile Kadıahmetoğulları A.Ş'ye, Antalya 5'nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından TMSF 2016 Ekim ayında kayyum olarak atanmıştı. Kadıahmetoğulları'nın büyük bölümü Bank Asya'ya olmak üzere toplam borcu 400 milyon dolara yaklaşırken, çözüm olarak AVM'nin satışına karar verilmişti.

Antalya'nın en büyük AVM'lerinden olan MarkAntalya'da 28 adet bağımsız bölüm ve 160'ın üzerinde mağaza bulunuyor. Yaklaşık 55 bin metrekare kiralanabilir alanı bulunan AVM'nin toplam aylık kira gelirinin ise 2.5 milyon dolar olduğu belirtiliyor. AVM’de sinema, spor salonu, modern çocuk eğlence merkezi, iki bin 600 araç kapasiteli otopark, geniş teras alanları, zengin restoran alanları yer alıyor.

BANKASYA'NIN BORCUNU ÖDEYECEK

AVM'nin satışıyla birlikte Bankasya'nın TMSF'ye olan borcu da sıfırlanmış olacak. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada söz konusu ihale için yerli yabancı bir çok müteşebbis olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı: “Bu AVM Bankasya’nın en büyük kredisinin teminatı. Dolayısıyla biz oradan gelecek olan parayla Bankasya’nın TMSF’ye olan borcunu ödeyeceğiz. Yerli yabancı çok takip eden müteşebbis var”.

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tek katılımcı olarak girdiği ihale şartnameye göre Fon kurulu tarafından değerlendirilecek.