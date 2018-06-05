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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
05.06.2018 - 14:37, Son Güncelleme:

Dev AVM'nin ihalesi gerçekleştirildi

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Dev AVM'nin ihalesi gerçekleştirildi

TMSF tarafından 1 milyar 278 milyon 900 bin lira muhammen bedelle satışa sunulan MarkAntalya AVM'nin ihalesi TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirildi. Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tek katılımcı olarak girdiği ihalede satışın gerçekleşmesi halinde Bankasya'nın TMSF'ye olan borcu da sıfırlanmış olacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Antalya Muratpaşa'da bulunan MarkAntalya AVM'yi 1 milyar 278 milyon 900 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı. İhale saat: 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirildi. MarkAntalya AVM'nin satışına ilişkin ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulandı. İhaleye Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tek katılımcı olarak girdi. Şirket tarafından verilen teklif, şartnameye göre fon kurulu tarafından değerlendirilecek.

AVM'NİN AYLIK KİRA GELİRİ 2,5 MİLYON DOLAR

Antalya'nın en büyük AVM'lerinden birisi olan MarkAntalya'yı bünyesinde bulunduran MLC şirketi ile Kadıahmetoğulları A.Ş'ye, Antalya 5'nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından TMSF 2016 Ekim ayında kayyum olarak atanmıştı. Kadıahmetoğulları'nın büyük bölümü Bank Asya'ya olmak üzere toplam borcu 400 milyon dolara yaklaşırken, çözüm olarak AVM'nin satışına karar verilmişti.

Antalya'nın en büyük AVM'lerinden olan MarkAntalya'da 28 adet bağımsız bölüm ve 160'ın üzerinde mağaza bulunuyor. Yaklaşık 55 bin metrekare kiralanabilir alanı bulunan AVM'nin toplam aylık kira gelirinin ise 2.5 milyon dolar olduğu belirtiliyor. AVM’de sinema, spor salonu, modern çocuk eğlence merkezi, iki bin 600 araç kapasiteli otopark, geniş teras alanları, zengin restoran alanları yer alıyor.

BANKASYA'NIN BORCUNU ÖDEYECEK

AVM'nin satışıyla birlikte Bankasya'nın TMSF'ye olan borcu da sıfırlanmış olacak. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada söz konusu ihale için yerli yabancı bir çok müteşebbis olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı: “Bu AVM Bankasya’nın en büyük kredisinin teminatı. Dolayısıyla biz oradan gelecek olan parayla Bankasya’nın TMSF’ye olan borcunu ödeyeceğiz. Yerli yabancı çok takip eden müteşebbis var”.

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tek katılımcı olarak girdiği ihale şartnameye göre Fon kurulu tarafından değerlendirilecek.

 

 

 

 

 

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