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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
29.03.2018 - 16:03, Son Güncelleme:

Dev arsanın sahibi belli oldu

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Dev arsanın sahibi belli oldu

Emlak Konut GYO’nun, İstanbul Çekmeköy’de yer alan arsası için gerçekleştirdiği ihaleyi Dap Holding iştiraki Eltes İnşaat ve İstlife İş Ortaklığı kazandı. Arsada 1.1 milyarlık proje hayata geçecek.

Emlak Konut GYO tarafından Çekmeköy’de, toplam arsa alanı 155 bin 56 metrekare olan arazi için düzenlenen ihalenin 2. oturumu bugün gerçekleştirildi. İhaleye, beş firma katılım sağladı. Kapalı zarf teklifi sonucunda 1 milyar 111 milyon 100 bin TL bedelle en yüksek teklifin sahibi olan Eltes İnşaat ve İstlife İş Ortaklığı arazinin yeni sahibi oldu. Emlak Konut GYO’ya ödenecek bedel 355 milyon 552 bin TL olarak açıklandı.

5 KATLI OLACAK
Eltes İnşaat ve İstlife İş Ortaklığı, Çekmeköy’de toplam arsa alanı 155 bin 56, toplam inşaat alanı ise 87 bin 509 metrekare olan arsada karma konseptte proje geliştirecek. Ticari üniteler, konutlar, eğitim tesisi, sosyal ve kültürel tesis ile park alanlarının yer alacağı projede konut ve ticari alanların yüksekliği zemin + beş kat olacak şekilde planlanıyor.

Eltes İnşaat ve İstlife İş Ortaklığı, 21 Mart 2018 tarihinde Emlak Konut GYO tarafından İstanbul’un en değerli semtlerinden Nişantaşı Teşvikiye’de yer alan Marmara Üniversitesi kampüsü arazisi için gerçekleştirilen ihaleyi 1 milyar 763 milyon 750 bin TL bedelle kazanmıştı.

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, ihale sonucunu değerlendirirken, Emlak Konut GYO’nun Çekmeköy ihalesine özel olarak hazırlandıklarını belirterek, şunları söyledi:“Çekmeköy, gerek ulaşım gerekse yeşil alanlarıyla İstanbul’un yükselen değeri.
Dev arsanın sahibi belli oldu

DAP Yapı olarak Çekmeköy bölgesinin yabancısı değiliz. 2000’li yıllarda Çekmeköy’ün tanınması ve gelişmesinde başrolü oynayan markaların başında geldik. Bu bölgede Şelale Village, Şelale Crown Center, Şelale Premium, Space Center ve Centro Futura gibi çok özel projeleri hayat geçirdik.

Anadolu yakasının Göktürk’ü olarak nitelendirdiğim Çekmeköy’de Dap Yapı’nın ayrıcalığını yine göstereceğiz. Şehrin merkezinde doğayla iç içe muhteşem bir eser geliştireceğiz. Geçtiğimiz hafta çok istediğimiz Nişantaşı şimdi ise Anadolu Yakası’nın en önemli lokasyonlarından olan Çekmeköy için düzenlenen ihaleleri kazanmış olmaktan memnuniyet duyuyorum. İstanbul’un karmaşasından hem uzakta hem de birkaç dakikalık mesafe ile ulaşım ağlarına yakın olan bu bölgede her zaman olduğu gibi DAP Yapı kalitesi ve konforunu yaşatacağız.”

İstanbulun en değerli arsasına 1.7 milyarlık proje
İstanbul'un en değerli arsasına 1.7 milyarlık proje



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