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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.10.2018 - 15:44, Son Güncelleme:

Deutsche Telekom, 5G operasyonlarını 2020'de başlatacak

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Deutsche Telekom, 5G operasyonlarını 2020'de başlatacak

Avrupa’nın en büyük telefon şirketi Deutsche Telekom'un üst düzey yetkilisi (CEO) Tim Hoettges, yeterli sayıda ticari cihaz mevcut olduğu takdirde, hızlı veri transferi sağlayacak olan 5G teknolojisini Almanya'da 2020’den itibaren ticari olarak sunmaya başlayacaklarını bildirdi.

HOETTGES, Alman Sanayi Federasyonu (BDI) tarafından düzenlenen Almanya’nın internet altyapısına yönelik “Almanya için gigabit ağları” konferansına katılmadan önce yaptığı açıklamada, Deutsche Telekom’un gelecek yıllarda genişbant ağları için yılda 5,5 milyar avro yatırım yapacağını taahhüdünü yeniledi. 

Alman şirketlerin, devlet kurumlarının ve vatandaşların şehirlerde ve şehir dışında en güçlü dijital altyapıyı hak ettiklerini belirten Hoettges, şu değerlendirmelerde bulundu: 

“Ancak bu hedefe birlikte ulaşabiliriz. 5G sadece başka bir ağ değil, fakat ürünlerimizin katma değerinin ayrılmaz bir parçası. Nesnelerin interneti, otonom makinelerin veya akıllı şehirlerin kontrolü için 5G'ye ihtiyacımız var. Almanya'nın başarısı için kritik olan projelere öncelik veriyoruz. Yeterli sayıda ticari cihaz mevcut olduğu takdirde, Almanya'da ticari 5G operasyonları 2020’de başlayacak. Aynı yıl, Almanya nüfusunun yüzde 99'undan fazlasına LTE (yüksek hızlı kablosuz veri aktarımı) sağlanacak." 

Hoettges, gelecek aylarda 5G konusunda kullanıcıların taleplerini ölçmek için konferans düzenleyeceklerini de bildirdi. 

5G hizmetlerini geliştirme planında Japonya, Kore, Çin ve ABD gibi ülkelerin gerisinde kaldığı için eleştirilen Alman hükümeti, gelecek ay 5G lisansı verme şartlarına ilişkin son kararı verecek. Ülkede, 5G lisans ihalesinin de gelecek yılın ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor. 

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