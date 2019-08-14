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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
14.08.2019 - 16:36, Son Güncelleme:

Deutsche Bank'tan Almanya için durgunluk uyarısı

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Deutsche Bank'tan Almanya için durgunluk uyarısı

Deutsche Bank, Almanya'nın son GSYH verisi üzerinden değerlendirmede bulundu. Banka Alman ekonomisinin durgunluğa ilerlediğini kaydetti.

Almanya merkezli Deutsche Bank, Almanya gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) yıl sonu ekonomik büyüme öngörüsünü yüzde 0.7'den yüzde 0.3'e indirerek, veriler ve anketlerin Almanya ekonomisinde "durgunluğa işaret ettiği" uyarısı yaptı.

Deutsche Bank'ın Çarşamba günü müşterilerine gönderdiği notta makroekonomik veriler ve yapılan anketlerin ekonomide bozulmalara işaret ettiği ve gelecek yıl ekonomide toparlanmanın pek olası görülmediği belirtildi. Analistler, ikinci çeyrekte ekonomide görülen yüzde 0.1'lik düşüşün bu yılki ikinci gerileme olduğuna dikkat çekerek söz konusu düşüşün devam edeceğini ve ekonomide üçüncü çeyrekte yüzde 0.25 gerilemeyle durgunluk görüleceğini öngördü.

Raporda dördüncü çeyrek GSYH büyümesi öngörüsü değiştirilmezken, büyük küresel risklerin gerçekleşmesi durumunda daha fazla düşüş görülebileceği uyarısı yapıldı. Bu durumda düşüş eğiliminin 2020'de devam edebileceği belirtilirken, Haziran ayında Almanya sanayi üretimindeki yüzde 1.5 düşüşe ve Ifo Ekonomik Araştırmalar Merkezi ile Zew Enstitüsünün açıkladığı zayıf güvene dikkat çekildi.

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