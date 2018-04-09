Deutsche Bank'a yeni CEO
Deutsche Bank'ın CEO koltuğu John Cryan'dan Christian Sewing'e geçiyor.
Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Deutsche Bank'ın CEO'su değişti.
Denetleme Kurulu, Deutsche Bank'ın 2015'ten beri görevde olan CEO'su John Cryan'ın yerine vekillerinden biri olan Christian Sewing'in geçmesine karar verdi. Görev değişimi bu ay sonunda gerçekleşecek.
47 yaşındaki Sewing, 1989'dan bu yana Deutsche Bank'ta çalışıyor ve kariyeri ağırlıklı olarak risk yönetimi ve yatırım bankacılığı bölümlerinde edindiği tecrübelerden oluşuyor.
Sewing'ten üç yıldır devam eden zararı durdurması ve bankanın itibarını yükseltmesi bekleniyor.
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