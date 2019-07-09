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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.07.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Deutsche Bank hisseleri değer kaybediyor

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Deutsche Bank hisseleri değer kaybediyor

Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank'ın kapsamlı bir yeniden yapılandırmaya gideceğini açıklamasının ardından, bankanın hisseleri son iki günde yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

Banka yönetimi, pazar günü, 2022 yılına kadar kapsamlı bir yapılandırmaya gideceğini açıklamıştı. Yeniden yapılandırma ile yatırım bankacılığı biriminin daraltılması ve karlılığın artırılması hedeflense de bankanın hisseleri dün yüzde 5,41 değer kaybederek 6,77 avroya gerilemişti. 

Bugün de TSİ 14.15 itibariyle yaklaşık yüzde 3 düşüşle 6,56 avro seviyelerinde bulunuyor. 2007'de bankanın hissesi 90 avronun altında işlem görüyordu. 
Yeniden yapılandırma planları medyada iki hafta önce yer almış ve piyasalar tarafından olumlu karşılanarak bankanın hisseleri tarihin en düşük seviyesinden 5,80 avrodan geri dönerek yüzde 15 değer kazanmıştı. Analistler, bankanın iki yıl temettü ödemeyeceğini ve hissedarlardan sermaye artırımı istemediğini hatırlatarak, hisse fiyatında yükselmenin yatırımcılar tarafından satış fırsatı olarak kullanıldığını belirtiyor. 

Uzmanlar, Deutsche Bank'ın bu seferki yeniden yapılanma girişiminin önceki çabalardan daha “radikal” olduğunu belirterek, bu yeniden yapılandırma stratejisinin uygulanmasında risklere dikkati çekiyor. 

Banka, pazar günkü açıklamasında, 2022’ye kadar 18 bin kişinin işine son verileceğini, çalışan sayısının 91 bin 500’den 74 bine düşürülmesinin hedeflendiğini duyurmuştu. 

Alman bankası 2022'ye kadar yeniden yapılandırmanın ve çalışanlara ödenecek kıdem tazminatının 7,4 milyar avroya mal olmasını beklerken, gelecek yıl hissedarlarına temettü ödemesi yapmayacağını da bildirmişti. 

Açıklamada, yeniden yapılandırma ile yatırım bankacılığı biriminin daraltılmasının ve karlılığın artırılmasının hedeflendiği, 2022’ye kadar maliyetlerin 6 milyar ile 17 milyar avro arasında aşağı çekilmesine çalışılacağı da duyurmuştu. 

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