Detay Maxinet’e operasyon… Şirketin çaycısı da gözaltında
Bilgisayarlarını açık bırakarak para kazanabilecekleri vaadi ile binlerce kişiden para toplayan Detay Maxinet’e, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapor sonrası savcılık gözaltı kararı verdi. Şirketin sahibi Alper Tetiker ile birlikte 20’yi aşkın kişi gözaltına alındı. Şirket avukatı Hürriyet Dünyası’na yaptığı açıklamada “Şirketin çaycısı dahil bir çok kişi gözaltına alındı” dedi.
İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Detay Maxinet'e yönelik yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verdi. Geçen Cuma sabahı, şirketin sigortalı olarak çalışan 20'yi aşkın çalışanı göz altına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan isimlerden, şirket sahibi Alper Tetiker'in, şirketin Kartal'daki ofisinde gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı isimlerin ifade işlemlerine bugün veya yarın başlanması bekleniyor. Haklarında gözaltı kararı bulunan iki kişinin de bugün teslim olmaları bekleniyor.
Detay Maxinet Avukatı Harun Şimşek, soruşturma ile ilgili gizlilik kararı verildiğini belirtti. Av. Şimşek, yürütülen soruşturmanın, bakanlık müfettişlerinin hazırladığı rapor olduğunu belirterek, "İfade işlemlerine bugün veya yarın başlanmasını bekliyoruz. İfade işlemleri sonrası müvekkillerimin serbest bırakılmalarını bekliyorum" dedi. Av. Şimşek, gözaltına alınan isimlerin, şirketin sigortalı çalışanları olduğunu kaydetti.
Gözaltına alınan isimler arasında, şirketin sahibi Alper Tetiker de bulunuyor.
16.3 MİLYON DOLAR TOPLADILAR
Gümrük Bakanlığı’nın denetim sonuçlarına göre, söz konusu yapıya 6 Ocak 2017-16 Şubat 2018 tarihleri arasında toplam 18 bin 352 kişi üye oldu. Bu üyelerden bilgisayarlarını açık bırakarak para kazanabilecekleri vaadiyle, toplam 16.3 milyon dolar toplandı.
PARANIN BİR KISMI ÜYELERE DAĞITILDI
Üyelere 5.6 milyon dolar ödeme yapıldı. Sisteme üyelik, “Referans Anahtar Kodu” olarak ifade edilen ve daha önce üye olan kişinin tavsiyesi ile gerçekleştiriliyor. Sisteme ilk girişlerde, altın ve gümüş üyelik paketi satılıyor. Üyelik paketi satın alan kullanıcılara bilgisayar verilerek günün belli saatlerinde açık tutmaları isteniyor.
Detay Maxinet'in bankalarda bulunan paralarına, sulh ceza hakimliği kararı ile bloke konulmuştu.
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