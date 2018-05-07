Detay Maxinet’e operasyon… Şirketin çaycısı da gözaltında

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
07.05.2018 - 09:45, Son Güncelleme:

Detay Maxinet’e operasyon… Şirketin çaycısı da gözaltında

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Detay Maxinet’e operasyon… Şirketin çaycısı da gözaltında

Bilgisayarlarını açık bırakarak para kazanabilecekleri vaadi ile binlerce kişiden para toplayan Detay Maxinet’e, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapor sonrası savcılık gözaltı kararı verdi. Şirketin sahibi Alper Tetiker ile birlikte 20’yi aşkın kişi gözaltına alındı. Şirket avukatı Hürriyet Dünyası’na yaptığı açıklamada “Şirketin çaycısı dahil bir çok kişi gözaltına alındı” dedi.

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Detay Maxinet'e yönelik yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verdi. Geçen Cuma sabahı, şirketin sigortalı olarak çalışan 20'yi aşkın çalışanı göz altına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan isimlerden, şirket sahibi Alper Tetiker'in, şirketin Kartal'daki ofisinde gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı isimlerin ifade işlemlerine bugün veya yarın başlanması bekleniyor. Haklarında gözaltı kararı bulunan iki kişinin de bugün teslim olmaları bekleniyor.

Detay Maxinet Avukatı Harun Şimşek, soruşturma ile ilgili gizlilik kararı verildiğini belirtti. Av. Şimşek, yürütülen soruşturmanın, bakanlık müfettişlerinin hazırladığı rapor olduğunu belirterek, "İfade işlemlerine bugün veya yarın başlanmasını bekliyoruz. İfade işlemleri sonrası müvekkillerimin serbest bırakılmalarını bekliyorum" dedi. Av. Şimşek, gözaltına alınan isimlerin, şirketin sigortalı çalışanları olduğunu kaydetti. 

Detay Maxinet’e operasyon… Şirketin çaycısı da gözaltında

Gözaltına alınan isimler arasında, şirketin sahibi Alper Tetiker de bulunuyor.

16.3 MİLYON DOLAR TOPLADILAR

Gümrük Bakanlığı’nın denetim sonuçlarına göre, söz konusu yapıya 6 Ocak 2017-16 Şubat 2018 tarihleri arasında toplam 18 bin 352 kişi üye oldu. Bu üyelerden bilgisayarlarını açık bırakarak para kazanabilecekleri vaadiyle, toplam 16.3 milyon dolar toplandı.

Detay Maxinet’e operasyon… Şirketin çaycısı da gözaltında

PARANIN BİR KISMI ÜYELERE DAĞITILDI

Üyelere 5.6 milyon dolar ödeme yapıldı. Sisteme üyelik, “Referans Anahtar Kodu” olarak ifade edilen ve daha önce üye olan kişinin tavsiyesi ile gerçekleştiriliyor. Sisteme ilk girişlerde, altın ve gümüş üyelik paketi satılıyor. Üyelik paketi satın alan kullanıcılara bilgisayar verilerek günün belli saatlerinde açık tutmaları isteniyor.

Detay Maxinet’e operasyon… Şirketin çaycısı da gözaltında

Detay Maxinet'in bankalarda bulunan paralarına, sulh ceza hakimliği kararı ile bloke konulmuştu.

Detay Maxinette ‘Sen yat bilgisayarın çalışsın’ dediler 35 bini aşkın kişiden milyonlarca lira topladılar
Detay Maxinet'te ‘Sen yat bilgisayarın çalışsın’ dediler 35 bini aşkın kişiden milyonlarca lira topladılar

 

Sen yat bilgisayarın çalışsın demişlerdi o paralara el konuldu
'Sen yat bilgisayarın çalışsın demişlerdi' o paralara el konuldu
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ekonomide son 24 saat (07.05.2018)Son 24 saatte yaşanan ekonomik önemli gelişmeler....
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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