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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.03.2018 - 13:45, Son Güncelleme:

Desteklemeler yulaf üretimini artırdı

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Desteklemeler yulaf üretimini artırdı

Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, il genelinde 2017 yılında 5 bin dönüm olan yulaf ekim alanının bu sene 50 bin dönüme çıktığını söyledi.

Yıldırımtepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayburt'un tarım ve hayvancılık kenti olduğunu belirtti. 

Yem bitkisi olarak kullanılan yulaf ekim alanlarının çeşitli nedenlerle her geçen yıl daraldığını ancak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca destek kapsamına alınmasıyla yeniden yükselişe geçtiğini vurgulayan Yıldırımtepe, il genelinde 2017 yılında 5 bin dönüm olan yulaf ekim alanının bu sene 50 bin dönüme çıktığına dikkati çekti. 

Yıldırımtepe, bunun birinci sebebinin yem bitkisine verilen desteğin artması olduğunu ifade ederek, "Yulaf da yem bitkisi kapsamında tek yıllığa giriyor ve dönümüne 60 lira destek veriliyor.

Yine Bayburt cazibe merkezleri kapsamında olduğu için yüzde 25 daha fazla destek alıyor. Diğer destekleri de ekleyince yulaf için çiftçiye 90 lira gibi bir destek veriliyor." dedi. 

Özellikle desteklemelerle önemli ivme kazanan yulaf ekimine, geçen yıl yaşanan yüksek ot fiyatları ve Bayburt'ta tarım arazilerinin toplulaştırmasının katkı sağladığını kaydeden Yıldırımtepe, şunları kaydetti: 
"Geçen yıl ot fiyatlarının yüksek olması, bu yıl çiftçileri ot ekimine yöneltirken yine ilimizde tarım arazilerinde yapılan toplulaştırmadan dolayı güzlük ekim yapılamadığından yazlık ekimde yulafa talep arttı.

Bayburt Ziraat Odası olarak biz bu yıl 349 ton yulaf satışı yaptık. Bu rakam geçen yılların yüzde 300 üzerinde bir oran. Yulaf için böyle bir artış var ama bunun yanında yonca ve korungada da ciddi bir artış var." 
Yıldırımtepe, kışın kar yağışının az olduğunu ancak bahar yağmurlarıyla bu açığın kapanmasını beklediklerini belirterek, 2018 yılının çiftçiler için bol ve bereketli bir yıl olmasını diledi. 

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