Desteklemeler yulaf üretimini artırdı
Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, il genelinde 2017 yılında 5 bin dönüm olan yulaf ekim alanının bu sene 50 bin dönüme çıktığını söyledi.
Yıldırımtepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayburt'un tarım ve hayvancılık kenti olduğunu belirtti.
Yem bitkisi olarak kullanılan yulaf ekim alanlarının çeşitli nedenlerle her geçen yıl daraldığını ancak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca destek kapsamına alınmasıyla yeniden yükselişe geçtiğini vurgulayan Yıldırımtepe, il genelinde 2017 yılında 5 bin dönüm olan yulaf ekim alanının bu sene 50 bin dönüme çıktığına dikkati çekti.
Yıldırımtepe, bunun birinci sebebinin yem bitkisine verilen desteğin artması olduğunu ifade ederek, "Yulaf da yem bitkisi kapsamında tek yıllığa giriyor ve dönümüne 60 lira destek veriliyor.
Yine Bayburt cazibe merkezleri kapsamında olduğu için yüzde 25 daha fazla destek alıyor. Diğer destekleri de ekleyince yulaf için çiftçiye 90 lira gibi bir destek veriliyor." dedi.
Özellikle desteklemelerle önemli ivme kazanan yulaf ekimine, geçen yıl yaşanan yüksek ot fiyatları ve Bayburt'ta tarım arazilerinin toplulaştırmasının katkı sağladığını kaydeden Yıldırımtepe, şunları kaydetti:
"Geçen yıl ot fiyatlarının yüksek olması, bu yıl çiftçileri ot ekimine yöneltirken yine ilimizde tarım arazilerinde yapılan toplulaştırmadan dolayı güzlük ekim yapılamadığından yazlık ekimde yulafa talep arttı.
Bayburt Ziraat Odası olarak biz bu yıl 349 ton yulaf satışı yaptık. Bu rakam geçen yılların yüzde 300 üzerinde bir oran. Yulaf için böyle bir artış var ama bunun yanında yonca ve korungada da ciddi bir artış var."
Yıldırımtepe, kışın kar yağışının az olduğunu ancak bahar yağmurlarıyla bu açığın kapanmasını beklediklerini belirterek, 2018 yılının çiftçiler için bol ve bereketli bir yıl olmasını diledi.
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