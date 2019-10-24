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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.10.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Destekle yola çıktı balda dünya birincisi oldu

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Destekle yola çıktı balda dünya birincisi oldu

Amasyalı girişimci Halit Çelebi, 46. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde "Karakovan balı" kategorisinde birinci, "Kristalize bal" kategorisinde üçüncü oldu.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle bal üretimine başlayan Amasyalı girişimci Halit Çelebi, 46. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde "Karakovan balı" kategorisinde dünya birinciliğini, "Kristalize bal" kategorisinde üçüncülüğü elde etti.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Çelebi, arıcılığa, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında TKDK'ye sunduğu proje için 40 bin lira hibe alarak başladı.

Ürettiği balın kalitesini her geçen gün artıran Çelebi, Dünya Arıcılar Birliği Federasyonunca Kanada'da düzenlenen 46. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde, 600 üretici arasında, "Karakovan balı" kategorisinde birinci, "Kristalize bal" kategorisinde üçüncü oldu.

Çelebi, ilk ödülünü 2017'de 110 ülkenin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen bir önceki kongrede almış, "Polifloral (birden fazla bitkili) çiçek balı" kategorisinde üçüncü olmuştu.

Halit Çelebi, TKDK'den aldığı destekle ürettiği ballarla Türkiye'nin adını dünyaya duyurmaya devam edeceğini belirtti.

 
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