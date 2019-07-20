‘Destek’ olamazsın
Finans sektöründe faaliyet gösteren iki grup arasında ‘ ticari unvan’ krizi çıktı. 1990’lı yılların başından bu yana faaliyet gösteren Destek Menkul Değerler ve Destek Faktoring, 2013’te ‘Deniz Varlık Yönetim’ unvanıyla kurulan, 2014’te ismini ‘Destek Varlık Yönetim’ olarak değiştiren şirkete karşı dava açtı.
Dilekçede, davalı tarafın ticari unvanında sonradan kullanmaya başladığı ‘Destek’ ibaresinin haksız rekabete yol açtığı kaydedildi. Mahkeme, davalı şirketin unvanındaki ‘Destek’ ibaresinin ticaret sicildeki kayıtlardan silinmesine karar verdi. Mahkemenin bu kararının gerekçesi ise şöyle açıklandı: “Destek Menkul Değerler 2006, Destek Faktoring 1996, Destek Varlık ise 2014’ten itibaren ‘Destek’ ibareli ticaret unvanlarını kullanıyor. ‘Tescilde öncelik’ ilkesi gereğince, davacıların ‘Destek’ ibareli ticaret unvanını kullanmalarında davacıların hukuki himayeden yararlanması gerekir.” Davalı taraf bu kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, istinaf başvurusunu esastan ret etti. Davalı şirket avukatları bu kez Yargıtay’a başvurdu. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de, temyiz talebini geri çevirdi. Karar kesinleşince davalı şirket, ticari unvanında ‘Destek’ ibaresini çıkardı.
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