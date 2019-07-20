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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer Gökçe
20.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Destek’ olamazsın

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
‘Destek’ olamazsın

Finans sektöründe faaliyet gösteren iki grup arasında ‘ ticari unvan’ krizi çıktı. 1990’lı yılların başından bu yana faaliyet gösteren Destek Menkul Değerler ve Destek Faktoring, 2013’te ‘Deniz Varlık Yönetim’ unvanıyla kurulan, 2014’te ismini ‘Destek Varlık Yönetim’ olarak değiştiren şirkete karşı dava açtı.

Dilekçede, davalı tarafın ticari unvanında sonradan kullanmaya başladığı ‘Destek’ ibaresinin haksız rekabete yol açtığı kaydedildi. Mahkeme, davalı şirketin unvanındaki ‘Destek’ ibaresinin ticaret sicildeki kayıtlardan silinmesine karar verdi. Mahkemenin bu kararının gerekçesi ise şöyle açıklandı: “Destek Menkul Değerler 2006, Destek Faktoring 1996, Destek Varlık ise 2014’ten itibaren ‘Destek’ ibareli ticaret unvanlarını kullanıyor. ‘Tescilde öncelik’ ilkesi gereğince, davacıların ‘Destek’ ibareli ticaret unvanını kullanmalarında davacıların hukuki himayeden yararlanması gerekir.” Davalı taraf bu kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, istinaf başvurusunu esastan ret etti. Davalı şirket avukatları bu kez Yargıtay’a başvurdu. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de, temyiz talebini geri çevirdi. Karar kesinleşince davalı şirket, ticari unvanında ‘Destek’ ibaresini çıkardı.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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