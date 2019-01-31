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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.01.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Destek için yeniden başvuru imkanı

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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "2018 yılı anaç koyun keçi desteklemesi başvuruları için KKBS 18-27 Şubat tarihlerinde yeniden açılacak. Geçen yıl 2 Kasım'a kadar destekleme başvurusunda bulunamayan yetiştiriciler söz konusu tarihler arasında hayvanlarını sisteme kaydedebilecek" açıklamasında bulundu.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 2018 yılı anaç koyun keçi desteklemesi başvuruları için Koyun Keçi Bilgi Sistemi'nin (KKBS) 18-27 Şubat tarihlerinde yeniden açılacağını bildirerek, "Geçen yıl 2 Kasım'a kadar destekleme başvurusunda bulunamayan yetiştiriciler söz konusu tarihler arasında hayvanlarını sisteme kaydedebilecek." dedi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvan başına 25 lira olan anaç koyun keçi desteklemesinden faydalanmak için 2018'de yaklaşık 190 bin yetiştiricinin başvuru yaptığını belirtti.

Destekten yararlanabilmek için üreticilerin KKBS üzerinden müracaat yapmaları gerektiğini hatırlatan Çelik, destek başvurularının 2 Kasım 2018'de sona erdiğini dile getirdi.

Çelik, anılan tarihe kadar KKBS'ye başvuru yapamayan yetiştiricilerin zor durumda kaldıklarına işaret ederek, müracaat yapamayan yetiştiriciler tarafından sistemin yeniden açılması için çok sayıda talep geldiğini ifade etti.

"10 BİN YETİŞTİRİCİ DAHA DESTEKLEMELERDEN FAYDALANABİLECEK"

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce 2018 yılı anaç koyun keçi desteği başvuruları için KKBS'nin 18-27 Şubat tarihleri arasında yeniden açılacağını bildiren Çelik, şu bilgileri verdi:

"Geçen yıl 2 Kasım'a kadar destekleme başvurusunda bulunamayan yetiştiriciler söz konusu tarihler arasında hayvanlarını sisteme kaydedebilecek. Zamanında başvuru dilekçelerini il birliklerine yapmış ancak çeşitli sebeplerden dolayı KKBS'ne kaydedilememiş veya başvuru süresini geçirmiş yetiştiricilerin 2 Kasım 2018 tarihindeki Hayvan Bilgi Sistemi'nden (TÜRKVET) alınan işletme ve hayvan bilgileri esas olmak üzere yürürlükte olan mevzuat hükümleri doğrultusunda 2018 yılı anaç koyun keçi destekleme başvuru kayıtları il birliklerince tekrar yapılabilecek."

Çelik, sistemin on günlüğüne yeniden açılması kararını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarının altın çizerek, bu karar neticesinde yaklaşık 10 bin yetiştiricinin daha desteklemelerden faydalanabileceğini, 500 bin civarında küçükbaş hayvanın da sisteme girileceğini kaydetti.

Desteğin bu yılın ilk 6 ayında ödeneceğine işaret eden Çelik, desteğin mümkün olduğunca erken ödenmesinin yetiştiriciler açısından önemine dikkati çekti.

Çelik, süre uzatım talebini dikkate alan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye de teşekkür etti.

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