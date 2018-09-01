Destek günü: KOBİ’lere kredi, vatandaşı boğan fırsatçıya ceza, Türk Lirası’na teşvik

Önce Türk Lirası mevduatından kesilen vergi oranları düşürüldü Türk Lirası teşvik edildi, ardından ‘haksız zam’ yaparak vatandaşı sıkıştıran fırsatçılara ceza geleceği duyuruldu. Ardından 6 bankanın katılımıyla KOBİ’lere 6 ay geri ödemesiz düşük faizli kredi desteği açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kredi desteğine ‘Birlikte kazanacağız’ adını verdiklerini vurguladı.

VATANDAŞA:

‘HAKSIZ ZAM’MA CEZA GELİYOR

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan’ın önceki gün sinyalini verdiği uygulama dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle “girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak” aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına alındı. Düzenlemeyle bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu’nca gerekli denetimler yapılacak, uygulamalar hızlıca tespit edilecek ve gerekli yaptırımlar uygulanacak. Böylelikle girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenlerle ilgili daha etkin bir gözetim sağlanacak. Tüketicinin Korunması Kanunu’na göre haksız ticari uygulamaya durdurma cezası ile 6 bin 907 lira idari para cezası kesilebiliyor. Bu suç ülke genelinde işlenmişse ceza miktarı 69 bin liraya çıkıyor.

Bakan Pekcan, KOBİ Destek Kredisi tanıtım toplantısında uygulamaya ilişkin şunları söyledi: “Dalgalanmaları fırsat gören ürün gruplarında uyuşmayan fiyat artışlarına gidildiği stok seviyelerinin artırıldığı stokçuluk yapıldığı dikkat çekiliyor. Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleri anlık takip ediyoruz, piyasanın bozulmasını önleyecek tedbirler alıyoruz. Resmi Gazete’de yayımlandığı üzere ticari reklam yönetmeliğinde değişiklik yaptık. Girdi maliyetiyle döviz kuru artışından etkilenmemesine rağmen etkileniyormuş gibi hareket edeni, tüketiciye sunulan ürünlerin fiyatını artırılmasını aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına dahil ettik. Reklam Kurulu’nca denetimleri yapıp hızla yaptırımlar uygulanacak.

Bakanlık bünyesindeki Rekabet Kurumu, Tüketicinin Korunması Kurumu, Piyasa Denetimi Kurumu, Ürün Denetimi Kurumu’nı artık daha aktif, daha dinamik göreceksiniz. Hem tüketiciyi hem üreticiyi koruyacağız. Dayanışma ruhumuzun bozulmasına izin vermeyeceğiz.”

TÜRK LİRASI’NA:

MEVDUATTA STOPAJ İNDİRİMİ

DÖVİZ ve TL mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranları değiştirildi. Türk Lirası hesaplara uygulanan vergi düşürülürken, döviz hesaplara uygulananlar yükseltildi. Uygulama üç ay geçerli olacak. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faiz ve katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından yapılacak vergi oranı; 6 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 18’den yüzde 20’ye, 1 yıla kadar vadeli hesaplar için yüzde 15’den yüzde 16’ya çıkarıldı. Bir yıldan uzun vadeli hesaplar için yüzde 13 olarak kaldı.

Kararla TL mevduat faizlerinden yapılan stopaj oranı ise düşürüldü. Buna göre, bu kapsamda stopaj oranları; vadeli ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 15’ten yüzde 5’e, 1 yıla kadar vadeli hesaplar için yüzde 12’ten yüzde 3’e, 1 yıldan uzun vadeli hesaplar için de yüzde 10’dan sıfıra indirildi. Aynı kararla, katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından yapılan stopaj oranları aynı şekilde düşürüldü. Belirlenen oranlar dün itibarıyla üç ay için geçerli olacak. Süre bitiminde karardan önce yürürlükte olan tevkifat oranları uygulanacak.

3 AYDA KAZANÇ 444 TL

Karardan sonra bankada 3 aylık vadede 100 bin lirası olan bir vatandaşın 3 aylık kazancı 444 lira olacak. Diyelim ki vatandaşa banka aylık yüzde 18 üzerinden faiz veriyor olsun. B vatandaşın 3 aylık kazancı 4 bin 438 lira denk geliyor. Eğer vergi yüzde 15 olsaydı net kazancı 3 bin 772 lira olacaktı. Yüzde 5’lik vergide ise net kazanç 4 bin 216 lira olacak. Bu durumda 3 ayda 444 lira kazanmış olacak. Bir başka banka 15 bin lirası olan vatandaşa yüzde 15 faiz versin. Bu vatandaşın da 3 aylık kazancı 554 lira olacak. Eğer yüzde 15 vergi devam etseydi net kazancı 471 lira olacaktı. Yüzde 5’lik vergiye göre kazancı 526 lira olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, KOBİ Destek Kredisi toplantısında Türk Lirası’na ilişkin alınan kararı hatırlatarak “Doğrudan saldırılara karşı Türk Lirası’nı koruşacak adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.

PİYASAYA:

MERKEZ BANKASI’NDAN İKİ YENİ ADIM

MERKEZ Bankası döviz piyasalarının etkin işleyişine katkı sağlamak amacıyla bir adım daha attı. Merkez Bankası (TCMB) tarafından, banka bünyesinde gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanı sıra Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) da işlem gerçekleştirilebileceğini bildirdi. Merkez Bankası’nın duyurusunda, “Döviz piyasalarının etkin işleyişine katkı sağlamak amacıyla, bankamız bünyesinde gerçekleştirilen Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanında, Borsa İstanbul nezdinde faaliyet gösteren VİOP’ta da işlem gerçekleştirilebilecektir” denildi.

Reuters’in haberine göre Merkez Bankası sadece bankaların kullanabildiği bu imkanı BIST’te işlem yapma hakkına sahip kurumsal ve bireysel yatırımcıya da genişletmiş oldu. Reuters’e konuşan üst düzey bir bankacı, swap sınırlaması sonrasında TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine talebin bir miktar azaldığını söyleyerek, “Bu ihaleleri sadece bankalar kullanabiliyordu. Şimdi BIST nezdinde açılan pencereyi BIST’te işlem yapma hakkına sahip olan herkes kullanabilecek. İlk işlemler de gerçekleşmeye başladı” dedi.

MERKEZ SWAP PİYASASI AÇIYOR

Merkez Bankası’nın ikinci hamlesi ise Türkiye piyasalarının kapanmasının ardından geldi. Merkez yaptığı açıklamada “Türk Lirası ve döviz likidite yönetimindeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde döviz karşılığı Türk lirası swap piyasasının açılmasına karar verilmiştir. İşlemler, Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecektir” denildi. Öte yandan Varlık Barışı başvuruları 31 Aralık’tan itibaren 6 ay uzatıldı. Uzatmanın tam mükellefleri kapsadığı belirtildi.

REEL SEKTÖRE:

KOBİ’LERE 10 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘Birlikte kazanacağız’ adını verdikleri KOBİ Destek Kredisi’ni duyurdu. Albayrak, KOBİ’lere 6 ay geri ödemesiz yüzde 1.85 aylık faizle 200 bin liraya kadar destek kredisi programına “Birlikte Kazanacağız” isminin slogan olarak seçilmesini önemli bulduğunu belirterek, “Özellikle temmuz ayında başlayan, ağustos ayında zirveye çıkan, Türkiye’yi, milletin refahını hedef alan ekonomik saldırılar karşısında ‘sonunda kazanacağız’ dedik” ifadesini kullandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile katılımcı bankalar ve TOBB’un katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısında Albayrak, şunları kaydetti: “Bankalarımız Türkiye bankacılık tarihinde olmadığı kadar güçlü dayanışma içerisinde. Bütün bu paydaşlardan önemlisi milletimizin destek vermesiyle dünyaya çok güçlü bir birliktelik fotoğrafı sunuyoruz. Karşı karşıya kaldığımız bu sınamadan çok daha güçlü şekilde çıkmak için Türkiye olarak kenetleniyoruz. Zayıflıklarımızın da, güçlü yanlarımızın da farkındayız. Atmamız gereken adımları çok ama çok iyi biliyoruz.”

Albayrak, hiç olmadığı kadar güçlü bir mali disiplin politikası süreciyle alakalı adımları atmaya başladıklarını kaydederek, “Tasarruf rakamları, gelir artırıcı tedbirleri ifade ettik. Bu yıl mali ve bütçe disiplini anlamında birilerinin söylediğinin aksine çok güzel bir yıl sonu bilançosu bizi beklemekte. Aldığımız ilk rakamlarda, tasarruflarda bunun sinyalleri geliyor. Dünyada finansal daralmanın yaşandığı bu dönemde ekonomimizin en temel mücadele alanları olan cari açık ve enflasyonla mücadelede başarıya ulaşmak istiyorsak artık kaynak verimliliğinden de taviz vermeyeceğiz. Tasarruf ve verimlilik bilincini kamu öncülüğünde bir kültür haline getireceğiz. Türkiye’nin başında çok kararlı bir irade var. Atacağımız adımları ve alacağımız kararları eylül ayı içerisinde OVP’de göreceksiniz. Enflasyonla ve cari açıkla ve bunun yanında az önce saydığım hedefler sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı üzerinde değil, ekonominin tüm alanlarında tarımdan sanayiye, ulaştırmadan sağlığa kadar tüm temel hedefler bu paydaşların sorumluluğunda olacak. ‘Birlikte kazanacağız’ derken kazanmak için verilecek mücadelede topyekun aynı hedefler etrafında kenetlenmekten bahsediyoruz” diye konuştu.

7/24 TEYAKKUZDAYIZ

“Ekonomimiz için ortaya koyduğumuz hedeflere odaklanırken, yaşadığımız sürecin tüm kurumlarımızla sürekli teyakkuzda olmamız gereken bir süreç olduğunu unutmamamız gerekiyor” diyen Albayrak, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Türkiye piyasaları kapalıyken bile tetikte olduklarını söyledi. Albayrak, “Türkiye’de resmi tatildi. Piyasalar kapalı mı? Biz öyle zannediyoruz. Londra uyumuyor. Londra uyumuyorsa dün biz de uyumadık. 7/24 teyakkuzdayız, 7/24 sahadayız. Yaşanan her gelişmede ekonomimizde dalgalanmalar olmaması için güçlü refleksler geliştirmek, kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planlarını hayata geçirmek zorundayız” diye konuştu.

2 senedir bahsedildiği üzere Nefes Kredisi ile reel sektör için çok önemli bir destek mekanizması inisiyatifi alan TOBB’un KOBİ Destek Kredisi ile birlikte kazanma idealine güçlü bir omuz verdiğini vurgulayan Albayrak, “Odalar ve borsalar mevduatlarını bahsi geçen 8 bankamıza yatıran, KOBi’lerimize üst limit noktasında 200 bin liraya kadar ayda yüzde 1,85 faiz ile 6 ay ödemesiz, 12 ay vade ve toplamda 18 ay vadeli yeni, güçlü bir kredi kullanım altyapısı oluşturulucak. 2-3 ayı geçmeyecek kısa bir süre içerisinde on binlerce KOBİ’miz bundan faydalanmış olacak.” dedi.

BANKALARIMIZIN ARKASINDAYIZ

BAKAN Albayrak, bankaların ve reel sektörü dalgalanmanın etkisinden korumak için adımlar arttıklarını hatırlatarak sağlam bir bankacılık sektörüne sahip olunmasının Türkiye’nin en önemli güçlü yanı olduğunu vurguladı. Albayrak şöyle konuştu: ”Güçlü yanımız olduğunu bizim gibi birileri de biliyor. Bundan dolayı kur ataklarının hemen ardından dünyada örneği olmayan biçimde devreye giren reyting şirketleri bankalarımızla ilgili karamsar tablo oluşturmak için yoğun gayrete girdi. Bugün Türk bankaları sermaye yeterliliği, bilançoları, karlılık oranları ile Avrupa ve dünyadaki muadillerinin neredeyse tamamından çok daha güçlü bilançoya sahip. İşte bu durum ortadayken net bir art niyet ile bankalarımızı hedef almaya çalışıyorlar. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bankalarımız çok sağlam, güçlü bir şekilde, bizlerin de arkasında durduğu güçlü bir resimle yollarına emin adımlarla devam ediyorlar.”

Albayrak, güçlü bir üretim ekonomisinin bu süreçte en büyük kazanım ve hedeflerimiz için en önemli çıpa olacağını net şekilde bildiklerini aktararak, reel sektörü sonuna kadar desteklediklerini her ortamda ifade ettiklerini anımsattı. Albayrak, “2019 çok daha güçlü kararlı politikalarla önemli yapısal reform ve dönüşümlerin gerçekleştiği Türkiye’nin ekonomik göstergeleri açısından çok daha iyi ve güzel yıl olacak” dedi.

PİYASANIN 8-10 PUAN ALTINDA FAİZ





TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ Destek Kredisi’nin KOBİ’lere önemli bir finansman desteği sağlayacağını belirterek, “Kredi kullanmak isteyen KOBİ’lerimiz yüzde 30’ları aşan faize maruz kalıyorlar Destek Kredisi kullanınca aylık 1.85, yıllık yüzde 22 ödeyeceksiniz. kredi faizlerinin ise 8-10 puan altında” dedi. Kamu, reel sektör ve finans sektörü paydaşlarının bir araya geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Aslında bu 2017 yılında başlattığımız, Cumhurbaşkanımızın ‘Finansmanda İnovasyon’ adını verdiği Nefes Kredisi’nin devamı da niteliğinde. Nefes Kredisi ile KOBİ’lerimize 2017’de 5 milyar liralık, 2018’in ilk yarısında da 7.5 milyar liralık kaynak sağlamıştık. Geçen sene 2 bankayla başlattığımız bu hizmet yarışına, bugün Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanımız Hüseyin Aydın Bey’in de gayretleriyle 8 banka ile devam ediyoruz” dedi. Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “TOBB, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Kredi Garanti Fonu (KGF) olarak buradayız. Oda ve borsaların desteğiyle 2-3 ay içinde KOBİ’lere 10 milyar liraya kadar yeni kredi imkanı sağlanacak. Pazartesi gününden itibaren üye KOBİ’lerimiz oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile çalıştıkları banka şubesine başvurabilecekler. KOBİ Destek Kredisi faizimiz aylık yüzde 1.85 olacak. Bir üyemiz azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. Ve kredi 6 ay ana para ödemesiz, sonrasında 12 eşit taksitli toplam 18 ay olacak. Kredinin yüzde 85’i KGF kefaleti kapsamında olacak.”

REYTİNGCİLERİN ANALİZİ VERİLERLE UYUMSUZ





TÜRKİYE Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın da, kredi derecelendirme kuruluşlarının son dönemde Türkiye’nin ekonomik verileriyle uyumlu olmayan analiz ve değerlendirmeler yayınladığını söyledi. Gücünü ve desteğini ekonomiden alan Türk bankacılık sisteminin sağlıklı ve dengeli bir yapıda olduğunu ifade eden Aydın, şöyle konuştu: “Türk bankacılık sektörünün bilanço verileri şeffaftır. Sektör kamu ve bağımsız denetime tabidir. Eğer bir düzenlemede bir değişiklik yapıyorsak mutlaka bu düzenleme uluslararası standartların sağladığı esneklikler çerçevesinde yapılmaktadır. Haziran itibarıyla bilanço büyüklüğümüz 3.7 trilyon ile milli gelirin üzerindedir. Mevcut durumda tahsili gecikmiş alacak oranımız yüzde 3 düzeyindedir. Son gelişmelere bağlı olarak bu oranda bir artış beklense de bunun da yönetilebilir düzeyde olacağına inanıyoruz.”