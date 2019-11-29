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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gürhan ADANA/YENİŞEHİR,(Bursa),(DHA)
29.11.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Destek başvuruları için son gün 31 Aralık

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Destek başvuruları için son gün 31 Aralık

BURSA’daki Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, 2019 yılında doğan buzağılar için devlet desteğine başvuruların 31 Aralık’ta sona ereceğini bildirdi. Tuna, buzağı desteğinden yararlanabilmek için süresinde başvuru yapılması gerektiğini belirtti.

Yıl içinde doğan buzağı başına 350 lira ile 600 lira arasında değişen devlet desteği verileceğini belirten Tuna, başvuruların son günlere bırakmamalarını istedi. Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, "Üyemiz olan hayvan yetiştiricileri Birliğimize, üyemiz olmayanlar ise Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvurularını yapabilirler. Süresinde başvuru yapmayanlar devlet desteği alamayacaklar. Bazı hayvan yetiştiricilerimizin süresinde başvuruda bulunmadığına tanık oluyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın buzağı desteklemesinin maliyetleri azaltması bakımından önemli olduğuna değinen Tuna, "Örneğin, bir yetiştiricimizin çiftliğinde yıl içinde toplam 40 buzağı doğumu gerçekleşmişse eline 14 bin lira ile 24 bin lira arasında devlet desteği geçecek. Bu destekler en azından yem maliyetlerinin önemli bir bölümünü karşılayacaktır. Devletimizin sağladığı bu olanaktan tüm hayvan yetiştiricilerimizin yararlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

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