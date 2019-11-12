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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.11.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Design Week Turkey için geri sayım başladı

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Design Week Turkey için geri sayım başladı

Design Week Turkey 2019'un (Türkiye Tasarım Haftası) 4'üncü yılında, 100'den fazla konuşmacı, 150'nin üzerinde tasarımcı, 34 panel ve konferans ile 53 sergi ve atölye çalışmalarında sanayici, akademisyen, öğrenciler ve binlerce izleyici 14-17 Kasım'da bir araya gelecek.

Türkiye'de tasarım kültürünün oluşmasına ve Türk tasarımcıların dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayan Design Week Turkey 2019'da 100'den fazla konuşmacı, 150'nin üzerinde tasarımcı, 34 panel ve konferans ile 53 sergi ve atölye çalışmalarında sanayici, akademisyen, öğrenciler ve binlerce izleyici bir araya gelecek.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla bu yıl 14-17 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenleyeceği Design Week Turkey öncesi Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı gerçekleştirildi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, toplantıda yaptığı konuşmada, gelecek yıl İstanbul'u bir küresel tasarım merkezi yapmayı planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Genç Türk tasarımcılarımızı dünyaya tanıtmak ve ihracat ile tanıştırmak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin markalaşma yolculuğuna da önemli katkı sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu kapsamda moda ve tasarıma yönelik tüm etkinliklerimizi bir araya getireceğimiz uluslararası organizasyon gerçekleştireceğiz.

Yıl boyunca tasarım ve modanın konuşulacağı bu proje ile İstanbul'u uluslararası düzeyde, Avrasya'nın bölgesel tasarım merkezi yapacağız ve İstanbul'u endüstriyel, görsel, moda tasarım ajanslarının ofis açacakları küresel tasarım merkezine dönüştüreceğiz."

"STANDARTLARA SAPLANIP KALMAK ARTIK BAŞARI İÇİN YETERLİ DEĞİL"

Sosyal hayattan üretime ve ihracata kadar hayatın her alanında, küresel trendler ile beraber gelen bir dönüşüm içerisinde yaşandığını ifade eden Gülle, standartlara saplanıp kalmanın, dün yapılanı bugün de devam ettirmenin ve var olan yöntemlerle geleceği planlamanın artık başarı için yeterli olmadığını vurguladı.

Dinamizmi özümsemiş, her türlü teknolojik gelişmeye hakim, dünyanın ne yöne gittiğini dikkatle izleyen bireylerin ve kurumların devrinde yaşanıldığına
işaret eden Gülle, şunları söyledi:

"Bilhassa, dördüncü sanayi devriminin sacayaklarını oluşturan dijital ve teknolojik dönüşüm, milenyum jenerasyonunun toplumsal entegrasyonu ile birçok olguyu temelinden sarsarak yeniden yapılandırdı. Bu durumun en önemli sonuçlarını, ekonomi ve ticaret hayatında görüyoruz. En kullanışlı, en kaliteli ürünü yapmak artık tek başına sizi rekabetçi yapmıyor. Hızlı olabilmek, estetik ürünler ortaya koyabilmek, müşteri taleplerine uygun üretim yapabilmek rekabette ayakta kalabilmek için olmazsa olmaz durumda. Bu konu, sadece imalat sanayisinin değil, birbirini tamamlayan tüm sektörlerimizin meselesi."

"BU YIL 60 BİN ZİYARETÇİYE ULAŞMASI BEKLENİYOR"

İsmail Gülle, bu anlayışla, oyun tasarımından tasarım odaklı eğitim sistemlerine, mücevher tasarımından sürdürülebilir markalara, endüstri ürünlerine, restoran tasarımından şehir tasarımı ve tarihi miraslara kadar pek çok konuyu kapsayan oturumlarla sıra dışı bir program hazırladıklarını aktardı.
Gülle, devamla şunları kaydetti:

"Tasarım, birçok yönü ile yaşamımızın kalitesini belirleyen en önemli faktörlerün başında geliyor. Tasarımın maddeye bir tarz, bir sebep, bir ruh kattığını söylemek, gelecek kattığını söylemek herhalde yanlış olmaz. Bu sebeple Design Week Turkey'i, ülkemizde tasarım kültürünün yaygınlaşması adına son derece önemli görüyoruz. Design Week Turkey ile başarı örneklerini arttırarak yeni tasarımcılarımızı harekete geçirmek istiyoruz. Tasarımcıların hepimizin içindeki yaratma ve keşfetme isteğini ortaya çıkaran kaşifler olduğuna inanıyoruz. Tüm yaratıcı fikirleri destekleyerek tasarımcı zihinler için gerekli ekosistemi, tüm yurda yaymak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Her zaman yeni fikirlere ihtiyacımız var. Her yeni fikirle, geleceğe doğru bir adım daha atıyoruz. Her geçen yıl daha fazla insanı ağırlayarak büyümemiz, organizasyonel anlamda, dünyanın önde gelen metropollerinden olan İstanbul'umuzu bir tasarım başkenti yapmak adına çok iyi bir motivasyon kaynağı."

Gülle, etkinliğe 60 bin ziyaretçi beklediklerini ifade ederek, "Bugüne kadar 120 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan Design Week Turkey'in her geçen sene daha fazla insana ulaşması, bizler açısından da en büyük motivasyon kaynağı oluyor. Geçen yıl, 3 gün boyunca 52 binden fazla ziyaretçiyi ağırladığımız Design Week Turkey'in bu yıl 60 bin ziyaretçiye ulaşacağını öngörüyoruz." dedi.

GLOBAL DÜZEYDE ÖNEMLİ TASARIMCILAR ETKİNLİKTE OLACAK

Verilen bilgiye göre, bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Design Week Turkey ile tasarım kültürünü geliştirmek, tasarımın gücü konusunda farkındalık sağlamak, Türk tasarımcıları dünyaya tanıtmak ve tasarımın endüstriye kattığı değeri artırmak amaçlıyor.

Türk Hava Yolları, Ford Otosan ve ING Türkiye'nin desteğiyle "Tasarım Ötesi" ana temasını taşıyan etkinlik kapsamında, 100’den fazla konuşmacı ve 150'nin üzerinde tasarımcı, 34 panel ve konferans ile 53 sergi ve atölye çalışmasında sanayici, akademisyen ve öğrencilerle buluşacak.

Etkinliğe Volvo, Ford, Tesla gibi dünyada tasarım alanında öne çıkan otomobil markalarının tasarımcılarından Niels van Roij, Londra Design Week Direktörü Ben Evans, Uluslararası IF Tasarım Forumu Üst Yöneticisi (CEO) Ralph Wiegmann, Social Designs Kurucusu Daan Rosegarde, Design For All Kurucusu Ron Nabarro, Tayvan Medikal Tasarım Birliği Başkanı Kevin Seng gibi global düzeyde alanında uzman isimler konuşmacı ve panelist olarak katılacak.

Rosanna Orlandi’nin "Suçlu Plastik Değildir" temalı sergisiyle "Sürdürülebilir Yaşam" ve "Sıfır Atık" gibi konulara değinilirken, "Dokumanın Çağdaş Yüzü" sergisiyle Türkiye’de üretim kültürünün mihenk taşı olan dokumanın hikayesi anlatılacak. CollectThings sergisiyle de mimariden, günlük hayattan ve doğadan ilham alarak hazırlanan el yapımı mücevherler sunulacak.

DESİGN TURKEY ENDÜSTRİYEL TASARIM ÖDÜLLERİ 8. KEZ SAHİPLERİNİ BULACAK

"Sürdürülebilirlik", "Oyun Tasarımı", "Tasarımda Rekabetin Kodları", "Medical Tasarım", "Çağdaş Mücevher Tasarımı" başlıklı panellerin yer alacağı etkinlik kapsamında, ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran iyi tasarımlar da ödüllendirilecek.

Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri de gerçekleştirilecek törenle bu yıl 8'inci kez sahiplerini bulacak. Finale kalan tüm ürünler Design Turkey için ayrılan özel alanda yerini alacak. Ücretsiz olan etkinliğe katılmak isteyenlerin "http://designweekturkey.com" internet adresinden kayıt yaptırması gerekiyor.

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