Derslere Phuket arası

Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün sürecek yarıyıl tatil öncesinde aileler tatil planlarını hızlandırdı. Yurtiçinde kültür turları tercihlerde başı çekerken, büyük bir çoğunluk ise yakınlarının yanına gitme planı yapıyor. Ancak tatilin bir kısmını yurtdışında geçirmenin hesabını yapanların sayısı da bir hayli fazla. Son dönemlerde kurlar yüksek olsa bile uzun süredir belli bir seviyede kalması, döviz kurlarında yaşanan yükselişin yurtiçi otellerine de yansımış olması sebebiyle vatandaşlar yurtdışı turlarını da tercih ediyor. Tur operatörlerine göre geçen yıla kıyasla sömestr döneminde yurtdışında tatil yapmak isteyenlerin sayısı yüzde 50’ye yakın artmış durumda. Sömestr döneminde Türk vatandaşlarının dünyanın dört bir tarafına dağılacağını ifade eden tur operatörlerinin temsilcileri, kayak turlarının dışında deniz tatili yapılabi-lecek bölgelerin de sıklıkla tercih edildiğine dikkat çekti.

SOELDEN

Sömestr tatili öncesi ailelerin arayışları hızlandı. Yurtdışı turlarına olan ilgi bir hayli artarken, en çok tercih edilen yerler yurtdışındaki kayak merkezleri, Paris Disneyland turları ve vizesiz gidilecek ülkeler oldu. Ancak tur operatörü sözcüleri, kış aylarında denize girilebilecek Dubai, Abu Dabi, Phuket ve Şeyseller gibi destinasyonların bu dönemde öne çıktığına dikkat çekti.

ÇOCUKLARIN GÖZDESİ DISNEYLAND

İstya Turizm Genel Müdürü Şeyma Gülşan:

Okulların tatile girmesiyle birlikte tatile çıkacak çocuklu ailelerin sayısında bir yükseliş yaşanıyor.

Paris ve Disneyland turlarına ilgi çok fazla.

Denize girilebilicek bölgelere ilgi var.

Kış döneminde denize girilebilecek olması ailelerin tercihlerini etkiliyor.

Kayak bölgelerine artan bir ilgi de var.

Vizesiz gidilebilecek destinasyonların da ilgi gördüğünü söyleyebiliriz.

Artık kurların vatandaş üzerindeki etkisi azaldı.

Yurtiçindeki oteller de kurlara göre fiyat düzenleyince birçok kişi tatil hakkını yurtdışında kullanmaya başladı.

LAPLAND TURLARINA İLGİ BÜYÜK

Jolly Yurtdışı Turları Müdürü Tolga Tekin:

Bu sene sömestr döneminin yıldızı Bulgaristan’daki kayak merkezleri ve Lapland turları.

İtalya ve Balkanlar’a da ciddi bir talep var.

Paris ve Disneyland turlarına da ilgi büyük.

Abu Dabi ciddi ilgi gören yerler arasında. Buradaki Ferrari World de ilginin artmasını sağlıyor.

Bu dönemde geçmişe göre tatile çıkan çocuklu aile sayısında ciddi bir artış var.

Düzenlenen kampanyalar ve taksit imkanı nedeniyle insanlar yurtdışı turlarına ilgi gösteriyor.

Uzun süredir radikal kur artışları da olmayınca tüketici yurtdışına yeniden yöneldi.

DENİZE TALEP YÜZDE 80 ARTTI

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran:

Yarı yıl tatiline olan ilgi bu sene arttı.

Yurtdışında yakın kayak bölgelerinden Bulgaristan, ilk tercihler arasında.

İtalya ve Avusturya’daki kayak bölgeleri de çocuklu aileler tarafından tercih ediliyor.

Denize girilebilecek destinasyonlara da ilgi yoğun.

Özellikle Phuket, Şeyseller, Bali, Dubai, Zanzibar gibi sıcak bölgele giden sayısı bir hayi fazla.

Sıcak bölgelere olan rezervasyonlar geçen yıla göre yüzde 80’e yakın arttı.

İtalya ve İspanya gibi kültür durakları da gidilen bölgeler arasında.

İnsanların yurtdışı tatiline geçen yıla göre daha fazla ilgi göstermesini azalan belirsizliklere yorabiliriz.