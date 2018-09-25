Dermen’in kefalet başvurusu reddedildi
ABD maliyesi IRS’i 511 milyon dolar dolandırıp parayı Türkiye’ye kaçırdıkları iddiasıyla Los Angeles’te tutuklanan Ermenistan asıllı işadamı Levon Aslan Dermen (Levon Termendzhyan) çıkarıldığı mahkemede suçlamaları kabul etmezken, hakim Türkiye’ye kaçma riski bulunduğu için kefalet başvurusunu reddetti.
2 yıl önce Borajet’i satın alan SBK Holding’in finansörü olduğu iddia edilen Dermen, tutuklu olan ortakları Jacob ve Isaiah Kingston kardeşlerin yanına nakledildi. Dermen, eğer suçlu bulunursa 20 yıl hapis yatacak.
Önceki gün kaldığı cezaevi tarafından fotoğrafı da yayınlanan Dermen’in Türkiye ile bağları olduğunu ileri süren savcılar, kendisinin Türk ortağı olan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile olan bağları hakkında iddialarda bulundu. Türkiye’deki SBK Holding’in gerçek sahibi ve finansörünün Levon Dermen olduğunu iddia eden savcılar, sanıkların 2010 ve 2016 yılları arasında sahte evraklarla ürettikleri biodizel için toplam 511 milyon dolar vergi iadesi aldıklarını belirttiler.
Önce sattıkları her 1 galon biodizel için ABD maliyesinden 1 dolar vergi iadesi aldıkları iddia edilen sanıklar, piyasadan satın aldıkları biodizeli yeni üretilmiş gibi yine kendi kontrollerinde olan firmalara yeniden satıp bu firmalar üzerinden de vergi iadesi aldıkları ileri sürüldü. Başsavcı yardımcısı Cy Castle, Dermen ve ortakları hakkında 50 Terrabayt digital belge bulunduğunu ve tüm iddialarını kanıtlayacaklarını söylemesi üzerine, hakim Paul M. Warner, tarafları 3 Ekim’de yeni bir celseye çağırdı.
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