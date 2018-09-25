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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
25.09.2018 - 21:05, Son Güncelleme:

Dermen’in kefalet başvurusu reddedildi

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Dermen’in kefalet başvurusu reddedildi

ABD maliyesi IRS’i 511 milyon dolar dolandırıp parayı Türkiye’ye kaçırdıkları iddiasıyla Los Angeles’te tutuklanan Ermenistan asıllı işadamı Levon Aslan Dermen (Levon Termendzhyan) çıkarıldığı mahkemede suçlamaları kabul etmezken, hakim Türkiye’ye kaçma riski bulunduğu için kefalet başvurusunu reddetti.

 2 yıl önce Borajet’i satın alan SBK Holding’in finansörü olduğu iddia edilen Dermen, tutuklu olan ortakları Jacob ve Isaiah Kingston kardeşlerin yanına nakledildi. Dermen, eğer suçlu bulunursa 20 yıl hapis yatacak.

Önceki gün kaldığı cezaevi tarafından fotoğrafı da yayınlanan Dermen’in Türkiye ile bağları olduğunu ileri süren savcılar, kendisinin Türk ortağı olan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile olan bağları hakkında iddialarda bulundu. Türkiye’deki SBK Holding’in gerçek sahibi ve finansörünün Levon Dermen olduğunu iddia eden savcılar, sanıkların 2010 ve 2016 yılları arasında sahte evraklarla ürettikleri biodizel için toplam 511 milyon dolar vergi iadesi aldıklarını belirttiler.

Önce sattıkları her 1 galon biodizel için ABD maliyesinden 1 dolar vergi iadesi aldıkları iddia edilen sanıklar, piyasadan satın aldıkları biodizeli yeni üretilmiş gibi yine kendi kontrollerinde olan firmalara yeniden satıp bu firmalar üzerinden de vergi iadesi aldıkları ileri sürüldü. Başsavcı yardımcısı Cy Castle, Dermen ve ortakları hakkında 50 Terrabayt digital belge bulunduğunu ve tüm iddialarını kanıtlayacaklarını söylemesi üzerine, hakim Paul M. Warner, tarafları 3 Ekim’de yeni bir celseye çağırdı.

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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