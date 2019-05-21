‘Derman’ ihracatı
Koluman Otomotiv Endüstri’nin, yüzde 70’ini yerli imkânlarla ürettiği 8x8 zırhlı askeri lojistik destek aracı Derman’a ihracat yolu göründü.
Sırbistan ve Cibuti, aracı satın almak için girişimlerde bulunurken, Belarus’tan da teknolojik işbirliği teklifi geldi. Koluman Otomotiv Endüstri AŞ’nin 2015 yılında Ar-Ge çalışmalarına başladığı ve ilk kez İstanbul’da düzenlenen 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF’19) görücüye çıkardığı 8x8 zırhlı askeri lojistik destek aracı Derman, çok sayıda ülkenin askeri alım heyetinden ilgi gördü. IDEF’19’da yapılan görüşmelerle ilgili Hürriyet’e bilgi veren Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Yönetim Kurulu Danışmanı Önder Ege, şunları söyledi: “Derman’la ilgili ilk çalışmalarımız TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda 2015 yılında başladı. Derman, zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekât bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ile zarar görmüş araçların kurtarılması amacıyla üretildi. Bunun yanında Derman baz bir araç ve 8x8 olduğu gibi, 10x10, 8x6 da olabilir ve çok farklı amaçlarla da kullanılabilir. Araç, NATO sertifikasına sahip olduğundan, NATO ordularının satışına da sunulabilecek.
Mersin’deki fabrikada Derman’ın geliştirilmesi için bugüne kadar 65 milyon Euro’nun üzerinde kaynak harcandı. Bu tamamen öz kaynaklarla yapıldı. Artık seri üretime hazırız. Seri üretim olması için de buna yönelik bir yaklaşım olması lazım. Yurt içinde bir talep olduğu takdirde seri üretime başlayacağız. Bir yandan da IDEF’de görüşmelerimiz oldu. Sırbistan ve Cibuti’den gelen askeri alım heyetleri Derman’la çok ilgilendi. Bu iki ülkeyle ihracat için görüşmelere başlandı. Belarus ise, Derman benzeri bir aracın birlikte geliştirilmesi için teknolojik işbirliği teklifinde bulundu. Bunu da değerlendiriyoruz, görüşmelerimiz sürüyor.”
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