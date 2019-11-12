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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.11.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

"Deri'nin Oscarları" sahiplerini buldu

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"Deri'nin Oscarları" sahiplerini buldu

5. Detay Deri ve Deri Ürünleri Tasarım Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Türk deri sektörüne yeni tasarımcıların kazandırılması amacıyla İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) bünyesinde, Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 5. Detay Deri ve Deri Ürünleri Tasarım Yarışması'nın kazananları ödüllendirildi.

İDMİB'den yapılan açıklamaya göre, deri sektöründe katma değerli ihracatı daha da artırmak için yapılan 5. Detay Deri Ürünleri Tasarım Yarışması'nın kazananları belli oldu. Deri konfeksiyon kategorisinde ilk 3'e girenler sırasıyla Merve Karali, Selin Cevahir ve Meryem Balıkçı Özöğür olurken, saraciye kategorisinde ise ilk 3'e girenler Beril Sayın, Çiler Sevingen ve Burcu Özden Ergene olarak belirlendi. Dereceye girenlere eğitim ve para ödülü verilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, tasarım kültürünü yaygınlaştırmak, ihracatta sürdürülebilir kalkınmayı katma değer ile yakalayabilmek adına tasarım yarışmalarına her zaman önem verdiklerini belirterek, "Deri ve deri mamulleri sektörümüz, katma değeri en yüksek olan sektörlerimizden biri olarak senelerdir öne çıkıyor. Şu an ihracatımızın kilogram değeri 1,2 dolar olurken, deri sektörümüzde bu rakam 11 dolara yaklaşmış durumda. Yani sektörümüzde tasarım var, hayat var." ifadelerini kullandı.

"BİRİM FİYATIMIZ NEREDEYSE AB ORTALAMASINI YAKALAMIŞ DURUMDA"

İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak da gerçekleştirdikleri tasarım yarışmalarıyla sektöre çok değerli tasarımcılar kazandırdıklarını ve kazandırmaya devam edeceklerini bildirdi. Şenocak, İDMİB olarak öncelikli amaçlarının deri sektörünün tasarım gücünü ve katma değerini artırmak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Genç yeteneklerimizi de sektöre kazandırmak istiyoruz. Çünkü ülke olarak daha yüksek katma değerle ihracat yapmaya ihtiyacımız var. Dünyada güncel
akımları sektörümüze tanıtmak için trend seminerleri düzenliyoruz. Bir yıl ayakkabı, bir yıl konfeksiyon ve saraciye olmak üzere her yıl tasarım yarışmaları organize ediyoruz. Yarışmalarımız her geçen yıl daha çok kişiye ulaşıyor. Finalistlerimizi çok önemli ödüller ile buluşturuyoruz. Çünkü biz ihracatta nitelikli insan kaynağı ve tasarımın gücüne inanıyoruz."

Deri ve deri mamulleri sektörünün bugün Türkiye’de ihracatta en yüksek katma değerli 4'üncü sektör konumunda olduğuna işaret eden Şenocak, "Türkiye'nin kilogram başına ihracat birim fiyatı 1,2 dolar seviyesindeyken, deri ve deri mamulleri sektöründe 10,3 dolar, saraciye sektöründe 15 dolar, deri ve kürk konfeksiyonda ise 130 dolar seviyelerindeyiz. Bu rakamlar güzel ama daha çok çalışmak zorundayız. Türkiye olarak deri ve kürk konfeksiyon ile saraciye sektörlerimizde ihracat birim fiyatımız neredeyse AB'nin ortalamasını yakalamış durumda. Ülkeler özelinde de baktığımızda katetmemiz gereken çok yol var." ifadelerini kullandı. 

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