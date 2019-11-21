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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.11.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Derik zeytini ödüllü yağa dönüşüyor

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Derik zeytini ödüllü yağa dönüşüyor

Mardin'in Derik ilçesinde üretimi bin yıl öncesine dayandığı tahmin edilen, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün dünyaya tanıtılması hayalini kurduğu zeytin, iç piyasada ve yurt dışında büyük talep görüyor.

Mardin'in Derik ilçesinde üretimi bin yıl öncesine dayandığı tahmin edilen zeytin, ödüllü yağa dönüştürülüyor.

PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün dünyaya tanıtılması hayalini kurduğu zeytine Mardin Valiliği, Kaymakamlık, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlüklerince önemli destek sağlandı.
Başta Halhalı olmak üzere zonciki, güleki, mavi, kejik, belloti, mazi, gurseki ve melkabaz çeşitlerinde 11 bin 800 dekar alanda üretimi yapılan zeytinde bu yıl 25 bin ton rekolte sağlandı.

Atalarından kalan zeytin ağaçlarını “miras” olarak nitelendiren üreticiler, zeytinin büyük kısmını sofralık olarak satışa sunarken, bir bölümü ise GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Derik Kalkınma Derneğinin "Zeytin Ana Vatanında Şahlanıyor Projesi" kapsamında geçen yıl hizmete açılan Mezopotamya Zeytinyağı Tesisi'nde yağa dönüşüyor.

Yağı ödül kazanan zeytin pazara inmeden tükendi

Zeytinyağının özel bir şirket markasıyla gönderildiği İngiltere'de düzenlenen, "Londra Uluslararası Zeytinyağları Yarışması'nda geçen sene altın madalya kazanması hem zeytine hem de yağa olan talebi artırdı.

Talebin artış göstermesiyle zeytin bu yıl pazara inmeden tükendi.

18 BİN 500 FİDE DAHA TOPRAKLA BULUŞACAK

Proje kapsamında ilçede yaklaşık 5 bin zeytin fidanından oluşan bahçeler kuruldu, çiftçilere hibe edildi, özel şirketler de ilçede binlerce zeytin fidesi yetiştirmeye başladı.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas'ın talimatıyla Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Abdullah Osmanoğlu'nun başkanlığında oluşturulan ekiplerce kapama bahçeleri sık sık ziyaret edilerek, bakımı yapılıyor.

Bu yıl Derik ilçesinde zeytin üretilen alanların artırılması için yüzde 70 hibe ile 18 bin 500 halhalı zeytin fidanı dağıtımı daha yapılacak.

"İLÇEMİZ DÜNYADA ZEYTİN İLE ANILAN BİR İLÇE OLDU"

Derik Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Açan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 185 bin zeytin ağacının meyve verdiğini söyledi.
"Zeytinde bir yıl 'var' bir yıl da 'yok' yılı. Geçen sene yaklaşık 70 bin ton üretim yapılmıştı. Bu sene de yok yılı olduğu için 25 bin ton verim tahmin ediliyor." diyen Açan, İngiltere'de ödüle layık görülen zeytinyağının artık dünyada tanınır hale geldiğini aktardı.

Açan, "İlçemizde üretilen zeytin markalaştı. Artık ilçemiz dünyada zeytin ile anılan bir ilçe oldu. Zeytine ödülden sonra her yerden ilgi gösterilmeye başlandı. İnşallah artık zeytinimiz yurt dışına da açılacak çünkü bir dünya markası oldu." diye konuştu.

Mezopotamya Zeytinyağı Tesisinden Erkan Doğan, 20 ton kapasiteli tesiste günde ortalama 15 ton zeytini yağa dönüştürdüklerini belirtti.
Tesiste, organik yetiştirilen zeytinlerin soğuk sıkımla yağa dönüştürüldüğünü ifade eden Doğan, "Hem yurt içi hem de yurt dışından çok talep var. Hiçbir kimyasal ilaç ve gübre kullanılmıyor. Tamamıyla organik bir şekilde üretim yapılıyor." ifadelerini kullandı.

RAF ÖMRÜ UZUN

Ziraat mühendisi Hamdullah Demir de Derik'te üretilen halhalı zeytinin hem damak tadı hem de sağlık için çok iyi olduğunu belirtti.
Çekirdeğinin küçük olması ve etinin dolgun olmasından dolayı tercih edildiğini dile getiren Demir, "Raf ömrü de uzun olduğundan yıl boyu sofralarda tüketilmekte. Türkiye'nin her yerinde müptelası var." dedi.

"DERİK'TE ZEYTİN ŞAHLANDI"

Üreticilerden Davut Ufak, zeytinin kalitesinin yüksek olduğunu, büyük ilgi görmesinden de memnun olduklarını belirtti.
Kaymakamlık ve Tarım Orman Müdürlüğünün büyük desteği olduğunu dile getiren Ufak, zeytinyağının ödüllendirilmesinin ardından zeytine rağbetin arttığını aktardı.
Ufak, "Zeytin önceki senelere göre daha çok para ediyor. Desteklerle Derik'te zeytin şahlandı. Bütün dünyada tanındı. Ödül aldıktan sonra pazarımız daha da genişledi. Avrupa'ya kadar gönderiyoruz. Şehit Kaymakam Safitürk'ün dünyaya tanıtma hayali gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

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