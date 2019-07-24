Deri mühendisliğini tercih eden öğrencilere burs ve iş garantisi

Deri ihracatçı birlikleri ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan protokole göre, üniversite sınavında ilk 100 bine giren öğrenciler, Türkiye’de sadece Ege Üniversitesi’nde olan ve 21 öğrenci kontenjanı bulunan deri mühendisliğini tercih etmeleri durumunda, her ay net asgari ücretin yarısı ile tamamı arasında değişen tutarlarda karşılıksız burs ve iş imkanından faydalanacak.



İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (İDMİB) yapılan açıklamaya göre, İDMİB ile Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, YÖK ile bir araya gelerek, Türkiye’de deri mühendisliğinin algısını yükseltmek ve öğrencilerin bu bölümleri daha çok tercih etmelerini sağlamak için üniversitelerle el ele verdi.

Bu amaçla geçen aylarda Ankara’da deri, tekstil, hazır giyim ihracatçı birlikleri ve tekstil sanayi işverenleri sendikası ile YÖK arasında imzalanan protokole göre, üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrencilere, sadece Ege Üniversitesi’nde bulunan ve 21 öğrenci kontenjana sahip deri mühendisliğini seçmeleri durumunda asgari ücret tutarında karşılıksız burs verilecek.

Söz konusu bölümü seçen öğrencilerden sınavda 20-60 bin arasında yer alanlar net asgari ücretin yüzde 70’i, 60-100 bin arasındakiler ise net asgari ücretin yüzde 50’si tutarında karşılıksız burs alabilecekler ve iş garantisinden faydalanabilecekler.



Eğitim bursu ve istihdam garantisi



Açıklamada görüşlerine yer verilen İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, deri mühendisliği bölümünün Türkiye'de sadece Ege Üniversitesi’nde bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz sene sektörümüz 180 ülkeye yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat yaptı. Sektör olarak dünya sahnesinde yer alıyoruz ve önümüzdeki dönemde sektörümüze yön verecek 21 mühendisimizi arıyoruz. Deri mühendisliği Türkiye’de sadece Ege Üniversitesi’nde olması sebebiyle öğrenci sayısının çok sınırlı kaldığı bir bölüm. Sektörümüzün potansiyelinin farkındayız. Ülkemiz bir deri ülkesi. Marka olabildiğimiz nadir sektörlerimizden. Deri sektörünün rekabet gücünü ve oyun kurucu rolünü sürdürebilmesi için bir yandan mevcut alt yapıyı yeni teknolojilere entegre ederken, diğer taraftan da Endüstri 4.0 tabanlı tesislerin hızla kurulması gerekiyor. Sektörümüze kazandıracağımız nitelikli mühendislerimiz bilmelidirler ki onları sadece beyaz yakalı çalışan olarak görmüyoruz. Onlar bizim sektör paydaşlarımız olacak, hem sektörümüze yön verecek hem de daha katma değerli ürünlerle bizi dünya ile rekabette bir adım öne çıkaracak. Mühendis adaylarımıza eğitim süresi boyunca burs ve mezun olduktan sonra iş garantisi veriyoruz.”



İlk 5 tercihten biri olma şartı



Bu arada protokolün imza töreninde YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "2019-2020 öğretim döneminden itibaren tekstil ve deri mühendisliğini tercih eden öğrencilerimize gerekli şartları sağlamaları halinde sektör tarafından eğitim bursu verilecek ve istihdam garantisi sağlanacak. Öğrencilerimizden YKS'de ilk 5 tercihinden en az birisinin tekstil mühendisliği veya deri mühendisliği olması şartıyla, YKS puanına göre ilk 20 binde yerleşenlere bin 828 lira burs verilecek. Eğitim bursundan yararlanan öğrencilere sektörde çalışma taahhüdü vermeleri halinde firmalarda en az 5 yıl iş garantisi verilecek." ifadelerini kullanmıştı.