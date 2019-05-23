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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
23.05.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Deri ihracatçıları Uzakdoğu pazarına odaklandı

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Deri ihracatçıları Uzakdoğu pazarına odaklandı

Dünya genelinde sermayenin batıdan doğuya göçü ihracatçı sektörlerin Uzakdoğu’ya yönelmelerine yol açıyor. Deri ve deri mamulleri sektörü de önümüzdeki süreçte Güney Kore üzerinden Uzakdoğu’ya odaklanacak. 

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Güney Kore’nin deri sektörü açısından çok cazip bir ihracat pazarı olma potansiyelini barındırdığını önümüzdeki süreçte Güney Kore’ye yönelik iki tane sektörel ticaret heyeti planladıklarını kaydetti. 

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin İzmir Tenis Kulübü’nde düzenlediği iftarda konuşan Zandar, “Güney Kore’ye 16-18 Mart 2019 tarihlerinde İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak ile birlikte bir inceleme gezisi düzenledik. Güney Kore 55 milyonluk nüfusu, yüksek satın alma gücü ile Türk deri sektörü için büyük fırsatlar barındırıyor. Yıllık deri ve deri mamulleri ithalatları 6,7 milyar dolar. Türkiye’nin ihracatı ise; 2018 yılında 39 milyon dolar seviyesinde. Güney Kore ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması (STA) var. Ticaretimizi hızlı bir şekilde arttırma şansımız var. Önümüzdeki süreçte ayakkabı ve saraciye sektörleri için bir, deri konfeksiyon ve kürk sektörleri için bir tane olmak üzere iki sektörel ticaret heyeti gerçekleştireceğiz” diye konuştu. 

“E-İHRACATIMIZI DA ARTTIRABİLİRİZ”

Türkiye’den her gün Güney Kore’ye iki uçak kalktığını bunun da büyük bir fırsat olduğunu anlatan Zandar, şöyle devam etti: “Güney Kore’de Japonya ve Çin’e satışların olduğu Moda Plazalarını ziyaret ettik. Alışveriş çok canlı. Şu anda Güney Kore ile ilgili kapsamlı Pazar Araştırması yaptırıyoruz. Türkiye’deki N11 isimli online alışveriş portalını Güney Koreliler satın aldı. Bu platform aracılığıyla Güney Kore’ye e-ihracatımızı da arttırabiliriz.”

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin son 1 yılda yaptığı faaliyetler hakkında da bilgi veren Zandar, 27-30 Ağustos 2018 tarihlerinde Moskova’daki Euro Shoes Premiere Collection Fuarı’na 27 firma ile milli katılım organizasyonu yaptıklarını, 25-28 Şubat 2019 tarihlerinde aynı fuara tekrar milli katılım organize ettiklerini anlattı. Zandar, İtalya’nın Garda şehrinde 12-15 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenen Expo Riva Schuh Fuarı’na da 10 firma ile Milli Katılım Organizasyonu üstlendikleri bilgisini paylaştı. Zandar, her iki fuara milli katılım organizasyonu yapmaya devam edeceklerini dile getirdi. 

“E-İHRACATTA ÖNCÜ OLDUK”

Dünya genelinde ticaretteki payı her geçen gün artan e-ticaretten üyelerinin daha fazla pay alması için çaba gösterdikleri bilgisini veren Zandar sözlerini şöyle tamamladı: “E-ihracat ile ilgili önce Ege İhracatçı Birlikleri’nde sonrasında ise 1138 kişinin katılımıyla e-İhracat zirvesi düzenledik. E-ihracat konusunda öncü birlik olduk. Amacımız ihracatçılarımızın elektronik dönüşüme adapte olarak ihracatlarını arttırmaları, bu konuda çalışmaya devam edeceğiz”

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