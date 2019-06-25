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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.06.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Depremin ardından durmuştu.. 8 yıl aradan sonra yeniden başladı!

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Depremin ardından durmuştu.. 8 yıl aradan sonra yeniden başladı!

Van'da 2011 yılındaki depremlerinin ardından yapılamayan Tahran-Van yolcu treni seferleri, 8 yıl aradan sonra tekrar başladı. Tahran'dan dün yola çıkan tren, sabah saatlerinde 79 yolcusuyla Van Garı'na ulaştı.

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de yaşanan depremlerin ardından yapılamayan Tahran-Van yolcu treni seferleri yeniden başladı. Deprem sonrasında yaşanan durgunluk nedeniyle 8 yıldan bu yana gerçekleştirilemeyen Tahran-Van yolcu treni seferleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve yolcu kapasitesinin artmasıyla karşılıklı olarak yeniden başlatıldı.

Depremin ardından durmuştu.. 8 yıl aradan sonra yeniden başladı
İran'ın başkenti Tahran'dan dün saat 09.30'da hareket eden 5 vagonlu ve 180 kişi kapasiteli yolcu treni, sabah saatlerinde Van Garı'na ulaştı. Yaklaşık 21 saatlik yolculuğun ardından Van'a gelen 79 İranlı yolcu, minibüs ve otomobillerle kent merkezine geçti.
Depremin ardından durmuştu.. 8 yıl aradan sonra yeniden başladı
"TREN SEFERLERİ HAFTADA İKİ KEZ YAPILACAK"

Raja Demiryolu Taşımacılığı şirketi turizm bölümü şefi Mehrdad Nasseri, yaptığı açıklamada, Tahran-Van tren seferlerinin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Depremin ardından durmuştu.. 8 yıl aradan sonra yeniden başladı
Tahran-Van treninin uzun aradan sonra seferlere başladığını belirten Nasseri, seferlerin haftada iki kez yapılacağını aktardı. Çok yakında Tahran-Ankara treninin de seferlerine başlayacağını kaydeden Nasseri, şöyle konuştu:

"Bundan sonra da seferler bu şekilde devam edecek. Bu trende 79 yolcu ile geldik. İlk sefer için iyi bir rakam ama bundan sonra yolcu sayısının artmasını ümit ediyoruz. Yolcuları bilgilendirerek ve tanıtımını yaparak seferleri arttırmak istiyoruz. Seferlerin artmasıyla İran ile Türkiye arasındaki iş birliğinin de gelişeceğini düşünüyoruz. Bu seferlerin başlatılması için yolcuların yoğun talepleri vardı. Özellikle Tahran ve ona yakın illerde talep fazla olduğundan Tebriz-Van arasında yapılan seferleri Tahran-Van olarak yeniden tanımladık. Onların isteklerini yerine getirdik ve bu şekilde yolcuların da artmasını sağladık."

Depremin ardından durmuştu.. 8 yıl aradan sonra yeniden başladı
Seferlerin, iki ülkenin ekonomik ilişkilerine de önemli katkı sunacağını vurgulayan Nasseri, her gelen İranlı yolcunun burada alışveriş yapacağını, bunun da Van'daki tüm sektörlerin daha fazla iş yapmasına olanak sağlayacağını ifade etti.
Depremin ardından durmuştu.. 8 yıl aradan sonra yeniden başladı
İran'dan gelen yolcular da tren seferlerinin başlatılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, keyifli bir yolculuk yaptıklarını dile getirdi. Tren, bugün saat 21.00'de Van Garı'ndan Tahran'a hareket edecek.

Terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle 2015'te durdurulan Van-Tebriz tren seferleri de sağlanan güven ortamıyla geçen yıl yeniden başlamıştı. 

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