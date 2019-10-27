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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.10.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Depremin ardından DASK'tan 1,4 milyon TL'lik ödeme

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Depremin ardından DASK'tan 1,4 milyon TL'lik ödeme

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir'den 10 bini aşkın Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi için hasar ihbarı yapıldı.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) 10 bini aşkın hasar ihbarı yapıldı.

AA muhabirinin DASK'ın internet sitesinden derlediği bilgilere göre, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından DASK, hızla hasar ihbarlarını almaya ve hasar tespit çalışmaları için eksper görevlendirmelerini yapmaya başladı.

25 Ekim itibarıyla İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir'den Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi için hasar ihbarı sayısı 10 bini aştı. 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından DASK tarafından 1,4 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirildi. Bu arada, hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL'DA DEPREME KARŞI SİGORTALANAN KONUTLARIN ORANI YÜZDE 66'YA ULAŞTI
İstanbul'daki 3 milyon 682 bin 450 konuttan 2 milyon 421 bin 859'unun Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunuyor. Son yaşanan depremin ardından İstanbul'da, depreme karşı sigortalanan konutların oranı yüzde 66'ya yükseldi. Bu oran, Tekirdağ'da yüzde 80'e, Kocaeli'nde yüzde 66'ya, Balıkesir'de yüzde 58'e ve Bursa'da yüzde 57'ye çıktı. Öte yandan, Türkiye genelinde 17 milyon 682 bin 80 konutun yüzde 53'ü Zorunlu Deprem Sigortası'nı yaptırdı. DASK, kurulduğu günden bu yana 26 bin hasar için 193 milyon TL tazminat ödedi.

HASAR İHBARLARI ALODASK125 ÇAĞRI MERKEZİNE
DASK'ın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, eksperlerin hasar tespiti için sigortalı konutlara gönderildiği ve bu konudaki çalışmaların devam ettiği belirtilerek, 26 Eylül ve sonrasında gerçekleşen İstanbul depremlerinden sonra hasarlı binalara düzenlenecek sigorta poliçelerine ait hasarların teminat kapsamı dışında değerlendirileceği kaydedildi.

Bu arada, hasar ihbarları AloDask125 çağrı merkezi veya sesli yanıt sistemi üzerinden ve "www.dask.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. 

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