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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.11.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Deprem sigortalı konut sayısı 20 kat arttı

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Deprem sigortalı konut sayısı 20 kat arttı

Türkiye'de deprem sigortalı konut sayısı, 20 yılda yaklaşık 20 kat artarak 500 binden 9,5 milyona ulaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, AFAD, #AfetlereHazırlıkYılı projesinin 5. ay teması olan "Afet Sigortası" kapsamında, "Afet Sigortanı Yaptır ki Canın da Sağ Olsun Malın da" sloganıyla Zorunlu Deprem Sigortası teşviki başlatıldı.
Deprem sigortalı konut sayısı, 1999'da sadece 500 bin iken 2019'da bu sayı yaklaşık 20 kat artarak 9,5 milyona yükseldi. Deprem sigortası yaptırma hızı da 1999'a göre yaklaşık iki kat arttı.

Türkiye'de her iki konuttan biri sigortalı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) 2000'de kurulmasıyla deprem sigortası zorunlu hale getirildi. Bugün Türkiye'deki konutların yarısından fazlasının DASK Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine sahip olduğu belirlendi. 1999'da yalnızca yüzde 5 olan Türkiye genelinde deprem sigortalı konut oranı yüzde 53'e yükseldi.

EN ÇOK SİGORTALI EV MARMARA BÖLGESİ'NDE

Sigortalılık oranı, yakın geçmişte büyük depremler yaşayan bölgelerde diğerlerine göre daha yüksek olurken Marmara Bölgesi yüzde 66 ile ilk sırada yer aldı. Marmara Bölgesi'ni, yüzde 53 ile Ege, yüzde 49 ile İç Anadolu, yüzde 46 ile Akdeniz, yüzde 43 ile Karadeniz, yüzde 40 ile Doğu Anadolu ve yüzde 40 ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri izledi.

İL BAZINDA EN ÇOK SİGORTALI EV BOLU'DA

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7,2 şiddetindeki depremi en çok hisseden Bolu, yüzde 87 ile en yüksek sigorta yaptırma oranını yakaladı. Bolu'nun ardından 17 Ağustos 1999'da merkez üssü Gölcük olan 7,4 şiddetindeki depreme en yakın il olan Yalova yüzde 85 ile ikinci, Sakarya ise yüzde 83 ile
üçüncü sırada yer aldı. İstanbul'un sigortalılık oranının yüzde 66, Ankara'nın yüzde 57, İzmir'in ise yüzde 56 seviyesinde olduğu görüldü.

Öte yandan, DASK, 2000'den bugüne kadar depremlerde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortalı konutlara 195 milyon lira ödedi. Zorunlu Deprem Sigortası, deprem kaynaklı hasarının yanında depremin yol açtığı ikincil afetlerden doğan zararı da karşıladı.

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