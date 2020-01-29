Deprem bağışları vergiden düşülebilir

Bu yardım kampanyaları için yapılan bağışlar, hem gelir hem de kurumlar vergisi matrahından belli tutara kadar düşülebiliyor, gider olarak yazılabiliyor. Bağış ve yardımlar, ticari kazancın elde edilmesi için yapılan bir harcama niteliğinde olmadığından, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde doğrudan gider olarak dikkate alınamıyor. Ancak, belirli şartlar altında yapılan bağış ve yardımların şirketlerin kurum kazancından, gelir vergisi mükelleflerinin de beyan ettikleri gelirden indirim konusu yapılması mümkün. Deprem için yapılacak bağışın şekline göre, vergiden indirilecek tutar da değişiyor. Deprem nedeniyle genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan derneklere makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait gelirin veya kurum kazancının yüzde 5’ine kadar olan kısmı, beyannamede ayrıca gösterilmek şartıyla şirketlerin kurum kazancından; gelir vergisi mükelleflerinin de beyan ettikleri gelirden indirilebiliyor.

Vergi Uzmanı Abdullah Tolu, ayni veya nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların kurumlar vergisi mükelleflerince indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olmasının yeterli olduğunu söyledi. Tolu’nun verdiği bilgiye göre gıda, giyecek, çadır, battaniye gibi ayni bağış ve yardımların, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için fatura düzenlemesi, düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması yeterli bulunuyor.