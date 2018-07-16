Depardieuâ€™ye Rusyaâ€™da vergi kÄ±skacÄ±
FRANSAâ€™da varlÄ±k vergisi Ã¶dememek iÃ§in Rus vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§en Gerard Depardieuâ€™ye Rusyaâ€™da vergi Ã¶demediÄŸi iÃ§in haciz kararÄ± Ã§Ä±karken, Ã¼nlÃ¼ aktÃ¶rÃ¼n haczedilecek mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunmamasÄ± nedeniyle dava dÃ¼ÅŸtÃ¼.
Rusya Federasyonuâ€™na baÄŸlÄ± Mordovya Cumhuriyetiâ€™nde bulunan Federal Ä°cra Dairesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Fransaâ€™da varlÄ±k vergisi Ã¶dememek iÃ§in Rus vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§en Depardieuâ€™ye Rusyaâ€™da vergi Ã¶demediÄŸi iÃ§in haciz kararÄ± verildi. Ancak Depardieuâ€™nun Rusyaâ€™da mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunmamasÄ± nedeniyle davanÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen aÃ§Ä±klamada, Rusyaâ€™da bulunan vergi borcunun miktarÄ±na iliÅŸkin detay paylaÅŸÄ±lmadÄ±.Â Â Â Â Â Â Â
Fransaâ€™da varlÄ±k vergisinin yÃ¼kselmesi nedeniyle geÃ§miÅŸte BelÃ§ikaâ€™ya taÅŸÄ±nan Depardieu, 2013 yÄ±lÄ±nda da Rusya vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Depardieu, bir sÃ¼re Ã¶nce, Cezayirâ€™e taÅŸÄ±nma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.Â
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