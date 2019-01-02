Denizli’nin market devi konkordato istedi
Ege bölgesinin önde gelen market zincirlerinden Pekdemir konkordato talep etti. Mahkeme 50’ye yakın şubesi bulunan şirket için 3 aylık geçici süre verdi; komiser ataması yaptı.
TEMELİ yarım asır kadar önce atılan davacı Pekdemir Çiftliği Büyük Mağazacılık Sanayi Ve Ticaret AŞ, yaşadığı mali sıkıntıları aşamayınca konkordato talep etti. Denizli Asliye Tic. Mahkemesi, yapılan başvuru sonrası şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet verdi. Mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimi için de üç kişilik konkordato komiseri ataması yaptı.
TEMELİ 50 YIL KADAR ÖNCE ATILDI
Pekdemir Çiftliği AŞ’nin, Denizli’nin yanı sıra Antalya, Aydın, Burdur ve İzmir gibi illerde de şubeleri bulunuyor. Toplam 44 şubesi bulunan Pekdemir Çiftliği AŞ’nin temeli ise 1970’li yılların başında atıldı.
YUMURTA SATIŞI İLE BAŞLADI
Pekdemir ailesi, kurduğu çiftlikte üretilen yumurtaları çevre köy ve ilçelere satarak ticarete başladı. 1978 yılında ise Denizli merkezde toptan yumurta satışına başlayan aile Eylül 2000’de ise zincir marketçiliğe yöneldi. Denizli’nin ilk hipermarketini kuran aile zaman içinde faaliyetlerini büyüttü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle