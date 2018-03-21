Denizlili tekstilci, çok sayıda şirket gibi senet tuzağına düştü kolundaki saate kadar haczedildi

ESSE BATINCA SARSILDI



Denizlili iş insanı Erkan Okçu (44), uzun yıllar tekstil sektöründe çalıştıktan sonra 10 yıl kadar D. T. Tekstil San. Ve Tic. Ltd. şirketini kurdu. Ev tekstili alanında üretim yapan şirket iç piyasanın yanı sıra ihracata da yöneldi. 50 kadar çalışana ulaşan şirket 2 yıl önce Esse Mağazalarının iflas etmesi nedeni ile mali zorluğa düştü. Esse'den 3 milyon liraya yakın alacağı olan D. T. Tekstil, mali zorluğa düştü.

ALTERNATİF FİNANS KAYNAĞI!

Bankaların da kredi kullandırmaması nedeni ile Okçu finansman arayışına girdi. Okçu'nun arayışı sürerken geçen yıl Karaca Finans diye bir yerden e-posta mesajı aldı. Okçu'ya hitaben gönderilen mesaj "Banka ve faktoring haricinde alternatif finans kaynağı sağlıyoruz" ifadesi ile bitiyordu. Okçu, İstanbul Esenler'de bulunan şirkete gitti.

SENETLER TEMİNAT İÇİN

Bir plazada bulunan Karaca Finans isimli yere giden Okçu, içeride 40-50 kişinin çalıştığını gördü. Bir tür banka görünümündeki yerde yetkililerle görüşen Okçu'ya verecekleri nakit paraya karşılık şirket çeki talep edildi. Ayrıca teminat olarak da üzerinde tarih yazılmamış senet talep edildi. Söz konusu senetlerin bir tür teminat olarak alındığı, çeklerin ödenmeye başlaması ile birlikte senetlerin iade edileceği kaydedildi.

OFİS BİR GECEDE BOŞALTILDI

Bir an önce nakit sıkıntısını çözmek isteyen Okçu, 855 bin liralık çek ve senetleri imzaladı. Okçu, kendisine paranın verileceği günün akşamı 40-50 kişinin çalıştığı ofisin boşaltıldığını gördü. Temasta olduğu kişilerin telefonlarına da ulaşamayan Okçu, dolandırıldığını anladı.



Çeşitli illerdeki çok sayıda şirkete yönelik milyonlarca liralık senedi Servet Sinan T. işleme koydu.

KOLUMDAKİ SAAT DE HACZEDİLDİ

Olayın hemen ertesi günü teminat olarak verdiği senetler işleme konuldu. Senetler, Servet Sinan T. isimli biri adına işleme konuldu. Tüfekçi adına haciz işlemini takip eden avukatlar Okçu'nun Denizli'deki işyerine hazic işlemi için gitti. İşyerinde yapılan haciz sonrası Okçu'nun evinde de aynı işlem yapılmak istendi. "Kolumdaki saat dahil hemen herşeyimiz haczedildi" diyen Okçu, üzerine kayıtlı gayrimenkullere de tedbir konuldu.

50 KİŞİ ÇALIŞIYORDU 3 KİŞİ KALDI

Okçu'dan alınan 234 bin liralık 6 çek faktoring firmalarının eline geçerken, 612 bin liralık 2 senet de Servet Sinan T.'nin eline geçti. Okçu'nun, işleri para almadığı halde imzaladığı evraklar nedeni daha da kötüleşti. 50 kişinin çalıştığı fabrikada 3 kişi kaldı.

ÇEKLER FAKTORİN FİRMALARINDA

Okçu, Tüfekçi adına icra takibi yapan Av. Armağan Agâh D. ile temasa geçti. Yapılan pazarlık sonrası Okçu 271 bin TL ödeyerek senetlerini aldı. Okçu çekler için de tek tek faktoring firmaları ile görüşerek ödeme için protokol yapmak zorunda kaldı.



Denizlili tekstilci, hacizler sonrası kapanmanın eşiğine geldi.





TESİS YATIRIMINA HAZIRLANIYORDU

Benzer bir yola 'tuzağa' düşen bir diğer isim Arasya Atıksu AŞ sahibi Aytuğ Güldamla... Denizli'de bir çimento fabrikası ile tesis kurmak üzere yola çıkan Güldamla, kredi kullandığı yabancı bir bankanın krediyi durdurması nedeni ile nakit sıkıntısı yaşamaya başladı. Güldamla, geçen yıl ortasında 750 bin liralık çek ödemesi için arayışa girdi.

AYNI YERDEN BU KEZ FAX GELDİ

Bu süreçte şirkete Güldamla adına bir fax geldi. Yine Karaca Finans isimli yerden gelen fax metninde finansman sorunlarının çözülebileceği belirtiliyordu. Güldamla 795 bin liraya karşılık 1.160.000 TL'lik 20 adet şirket çekini Karaca Finans adına gelen kişilere verdi. Söz konusu çeklerin yanı sıra 735 bin TL'lik de iki adet teminat senedi verildi. Güldamla'nın şirket hesabına para yatırıldı.

SENETLER İCRAYA KONULDU

Güldamla, çek ödemesini yaparken ilk şoku 14 Eylül günü yaşadı. Anılan gün, teminat olarak verilen senetler Servet Sinan T. adına işleme konuldu. Tüfekçi adına işlem yapan avukatlar Armağan Agâh D. ve Suna T., senetler için ihtiyati haciz kararı aldırdı. Şirket araçları için yakalama kararı çıkarılırken ofiste de haciz işlemi yapıldı.

795 BİN YERİNE 2 MİLYON LİRA

Güldamla, bir yandan verdiği çeklerin tamamını öderken, öte yandan işleme konulan teminat senetler için avukatlarla protokol yaptı. Güldamla, aldığı 795 bin liraya karşılık 2 milyon lira öderken, halen haciz baskısı altında.



Teminat senetleri, paravan şirketler üzerinden işleme konuldu.





ORGANİZE HAREKET EDİYORLAR

Yaşadıkları nedeni ile işlerinin daha da kötüleştiğini kaydeden Güldamla, geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Güldamla, savcılık dilekçesinde avukatlar Diriker ve Taştekin'in yanı sıra Silva G. ve Servet Sinan T. isimli kişilerin organize hareket ettiklerini öne sürdü. Güldamla, nakit ihtiyacı için arayışa giren şirketlerin bu kişileer eli ile daha da zor duruma düşürüldüğünü-iddia etti.

BİR ÇOK İLDE AYNI YÖNTEM

Bu arada, ticaret sicil gazetesi kayıtlarına göre Karaca Finans isimli bir şirketin olmadığı anlaşıldı. Benzer şekilde çok sayıda şirketin senedi eline geçen Servet Sinan Tüfekçi adına da herhangi bir şirketin olmadığu anlaşıldı. Isparta, Adana, Samsun gibi illerde de paravan şirketler kullanılarak bir dizi firmanın dolandırıldığı öğrenildi.

AVUKATLAR AÇIKLAMA YAPMADI

Haklarında savcılığa suç duyurusunda bulunan avukatlar Armağan Agah D. ve Suna T.’den her hangi bir açıklama yapılmadı. Servet Sinan T.’ye ise ulaşılamadı.

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