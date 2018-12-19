Denizlili Aynes Gıda konkordato talep etti
Süt ve süt ürünleri sektöründe Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Aynes Gıda, konkordato talep etti. İki yıl önce TMSF bünyesine geçen Aynes Gıda, geçen ay, mahkeme kararı ile eski sahiplerine devredilmişti.
DENİZLİ merkezli Aynes Gıda AŞ’nin konkordato talebini ilişkin bildirim Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapıldı. Şirketin sahibi Nevzat Serin imzası ile yapılan bildirime göre mahkeme, şirkete yönelik geçici mühlet verdi.
ESKİ SAHİPLERİNE DEVREDİLDİ
Aynes Gıda’nın sahipleri hakkında FETÖ soruşturması başlatılmıştı. Şirket sahipleri geçen yıl Aralık ayı sonunda tutuklanırken, şirketin denetimi de TMSF’ye geçmişti. Ancak, mahkeme kararı ile şirket geçen ay yeniden eski sahiplerine devredildi.
DAHA ÖNCE DE İFLAS ERTELEME İSTEMİŞTİ
Aynes Gıda, TMSF denetimine geçmeden önce de iflas erteleme talep etmişti. Ancak, TMSF yöneticilerinin şirket yönetimini alması ile birlikte, mahkemenin atadığı kayyumların görevine son verilmişti.
500 BÜYÜK SANAYİ DEVİ LİSTESİNDE
Aynes Gıda, 625 milyon liralık cirosu ile Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 164’üncü sırada yer alıyor. Şirket aynı zamanda, okul sütü ihalelerini de bir çok kez üstlenmişti. Aralık 2014'te yapılan ihalede şirket verdiği en düşük teklif ile 42.3 milyon liralık ihaleyi üstlenmişti.
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