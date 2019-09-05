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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
05.09.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Denizli’den çıkıyor! Tonlarcası dünyanın 80 ülkesine gönderiliyor

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Denizli’den çıkıyor! Tonlarcası dünyanın 80 ülkesine gönderiliyor

Denizli’de canlı alabalık çiftliklerinde ürettiği balıkları tütsüleyerek Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın 80’ne yakın ülkesine balık ihracatı yapan tesis Rusya’nın ardından şimdi de Uzak Doğu ülkelerine ihracata başladı. Yıllık 6 bin ton yurt dışına ihracat yapılan tesiste aynı zamanda Türkiye’nin alabalık ihracının yüzde 34’ü de karşılanıyor.

Denizli'de çiftlikte yetiştirdiği alabalıkları işleyip ihracatını yapan firmanın Müdürü Mustafa Özpek, 80 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydetti. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya'da da yeni pazarını kurduklarını kaydeden Özpek, pazarı genişleterek Uzakdoğu ülkelerine de tütsülenmiş balık ihraç etmeye başladıklarını ifade etti.

Denizli’den çıkıyor Tonlarcası dünyanın 80 ülkesine gönderiliyor

Pamukkale İlçesi'nin Güzelpınar Mahallesi'nde yaşayan ve çoban bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen girişimci Mustafa Özpek, toplamda 10 çiftlikle yılda yaklaşık 6 bin ton alabalığı tesislerine getirip işliyor. Alabalıklar 250 personel ile oldukça zahmetli ve titiz işlemlerden geçerek hazır hale getiriliyor. 
Denizli’den çıkıyor Tonlarcası dünyanın 80 ülkesine gönderiliyor
Çiftliklerde büyütülen balıklar temizlendikten sonra tesislere getirilip salamuraya yatırılıyor. Ardından meşe dumanında tütsülenme işleminin yapılması sonrası paketlenerek ihracata hazır hale getiriliyor. Balıklar 80 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.
Denizli’den çıkıyor Tonlarcası dünyanın 80 ülkesine gönderiliyor
Tesis sayesinde denizi olmayan kentten Türkiye’nin yıllık balık ihracatının yüzde 34’nü karşılanıyor. Dünya ülkelerinin damak tadına hitap eden tesiste üretilen balıklara talebin ise yoğun olduğu aktarıldı.
Denizli’den çıkıyor Tonlarcası dünyanın 80 ülkesine gönderiliyor
“DÖVİZLERİ DE ÜLKEYE GETİRİYORUZ”

Tesisin Müdürü Mustafa Özpek, yaptıkları işin çok zahmetli olduğunu ancak ülke ekonomisine getirisinin büyük olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

Denizli’den çıkıyor Tonlarcası dünyanın 80 ülkesine gönderiliyor

“Önce işini seveceksin, işini sevmeyen başarılı olamaz. Bizim işlerimiz çok riskli, canlı üretiyorsun ve Avrupalı’ya bunu gıda maddesi olarak fabrikanda işleyip satıyorsun. Biz üretiyoruz. Ürettiğimizi başka bir ülkeye gönderiyoruz. Dövizlerini de bu ülkeye getiriyoruz. Yeni pazarlar, Uzakdoğu’da Rusya’da çeşitli yerlerde yeni pazarlarımız var ama çok üretmemiz lazım. Su kaynaklarımız bol olursa üretim daha çok oluyor.”

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